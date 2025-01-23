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استمرار حرائق ولاية كاليفورنيا الأمريكية وسط تفاؤل بهطول الأمطار لإخمادها

1/23/2025 11:26:04 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 23 - 1 (كونا) -- أفادت إدارة الإطفاء بولاية كاليفورنيا الأمريكية اليوم الخميس بأن حرائق الغابات التي بدأت بمقاطعة لوس أنجلوس ثم امتدت لمقاطعتي فنتورا وسان دييغو بالولاية لا تزال مستمرة في المناطق الجنوبية منها غير أنها أبدت تفاؤلها بمساهمة الأمطار المتوقع هطولها خلال الأيام المقبلة في إخمادها.
وأضافت في بيان لها بأن حريق هيوز الذي اندلع أمس أتى حتى الآن على أكثر من 10 آلف فدان في لوس أنجلوس وفينتورا وأنه حتى اليوم جرى احتواء الحريق بنسبة 14 بالمئة فقط.
ووفقا لمركز المعلومات المشترك بمقاطعة لوس أنجلوس يهدد الحريق أكثر من 14 ألف مبنى وقال قائد شرطة لوس أنجلوس روبرت لونا إن حوالي 31 ألف شخص من سكان المنطقة يخضعون منذ مساء أمس لأوامر الإخلاء بينما يخضع 23 ألفا لتحذيرات الإخلاء بسبب حريق هيوز.
كما أن عناصر الإطفاء لا يزالون مستمرين في محاولة احتواء حرائق باليساديس وإيتون اللذان أوديا بحياة 28 شخصا على الأقل وخلفا أحياء بأكملها في حالة خراب.
وحتى صباح اليوم الخميس جرى احتواء حريق باليساديس الذي كان الأول في سلسلة حرائق كاليفورنيا الحالية والذي تبلغ مساحته 23 ألف فدان بنسبة 72 بالمائة وفقا لإدارة إطفاء الولاية وذلك بعدما تسبب حتى الآن بمقتل 11 شخصا على الأقل وتدمير أكثر من 6700 مبنى.
كما أشارت إلى أن حريق إيتون الذي تبلغ مساحته 14 ألف فدان قد جرى احتواؤه بنسبة 95 بالمئة تقريبا بعدما أودى بحياة 17 شخصا ودمر أكثر من 9400 مبنى.
ومن المتوقع أن يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مدينة لوس أنجلوس لمعاينة عمليات الاستجابة للحرائق وجهود التعافي وفق ما أعلن يوم الأحد الماضي .
واندلعت الحرائق في مختلف مناطق لوس أنجلوس في السابع من يناير الجاري مخلفة خسائر بشرية ومادية فادحة وأعلنت حالة طوارئ للتعامل معها. (النهاية)

ر س ر / ه س ص


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