استمرار حرائق ولاية كاليفورنيا الأمريكية وسط تفاؤل بهطول الأمطار لإخمادها

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 23 - 1 (كونا) -- أفادت إدارة الإطفاء بولاية كاليفورنيا الأمريكية اليوم الخميس بأن حرائق الغابات التي بدأت بمقاطعة لوس أنجلوس ثم امتدت لمقاطعتي فنتورا وسان دييغو بالولاية لا تزال مستمرة في المناطق الجنوبية منها غير أنها أبدت تفاؤلها بمساهمة الأمطار المتوقع هطولها خلال الأيام المقبلة في إخمادها.
وأضافت في بيان لها بأن حريق هيوز الذي اندلع أمس أتى حتى الآن على أكثر من 10 آلف فدان في لوس أنجلوس وفينتورا وأنه حتى اليوم جرى احتواء الحريق بنسبة 14 بالمئة فقط.
ووفقا لمركز المعلومات المشترك بمقاطعة لوس أنجلوس يهدد الحريق أكثر من 14 ألف مبنى وقال قائد شرطة لوس أنجلوس روبرت لونا إن حوالي 31 ألف شخص من سكان المنطقة يخضعون منذ مساء أمس لأوامر الإخلاء بينما يخضع 23 ألفا لتحذيرات الإخلاء بسبب حريق هيوز.
كما أن عناصر الإطفاء لا يزالون مستمرين في محاولة احتواء حرائق باليساديس وإيتون اللذان أوديا بحياة 28 شخصا على الأقل وخلفا أحياء بأكملها في حالة خراب.
وحتى صباح اليوم الخميس جرى احتواء حريق باليساديس الذي كان الأول في سلسلة حرائق كاليفورنيا الحالية والذي تبلغ مساحته 23 ألف فدان بنسبة 72 بالمائة وفقا لإدارة إطفاء الولاية وذلك بعدما تسبب حتى الآن بمقتل 11 شخصا على الأقل وتدمير أكثر من 6700 مبنى.
كما أشارت إلى أن حريق إيتون الذي تبلغ مساحته 14 ألف فدان قد جرى احتواؤه بنسبة 95 بالمئة تقريبا بعدما أودى بحياة 17 شخصا ودمر أكثر من 9400 مبنى.
ومن المتوقع أن يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مدينة لوس أنجلوس لمعاينة عمليات الاستجابة للحرائق وجهود التعافي وفق ما أعلن يوم الأحد الماضي .
واندلعت الحرائق في مختلف مناطق لوس أنجلوس في السابع من يناير الجاري مخلفة خسائر بشرية ومادية فادحة وأعلنت حالة طوارئ للتعامل معها. (النهاية)
ر س ر / ه س ص
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