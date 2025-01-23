الرئيس الأمريكي يأمر بتعزيز قيادة الولايات المتحدة العالم في الذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن 23 - 01 (كونا) -- أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
اليوم الخميس قرارا تنفيذيا لتعزيز ريادة الولايات المتحدة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي وإلغاء بعض السياسات التي كانت موجودة في هذا المجال مبررا ذلك بأنها تشكل "حواجز" أمام التقدم والريادة الأمريكية في هذا المجال.
وأوضح البيت الأبيض في بيان نشره بالأمر الرئاسي "تلغى بعض سياسات وتوجيهات الذكاء الاصطناعي الحالية التي تعمل كحواجز أمام الابتكار الأمريكي في مجال الذكاء الاصطناعي مما يمهد الطريق أمام الولايات المتحدة للتصرف بشكل حاسم للاحتفاظ بالقيادة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي".
وأشار البيان إلى أن الأمر التنفيذي ينص على "وضع خطة عمل للذكاء الاصطناعي في غضون 180 يوما" وتقديمها إلى الرئيس مضيفا أن سياسة الولايات المتحدة هي "تعزيز الهيمنة الأمريكية العالمية على الذكاء الاصطناعي من أجل تعزيز الازدهار البشري والقدرة التنافسية الاقتصادية والأمن القومي".
وأكد نص الأمر التنفيذي أن الولايات المتحدة "كانت منذ فترة طويلة في طليعة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي مدفوعة بقوة أسواقنا الحرة، ومؤسساتنا البحثية ذات المستوى العالمي وروح ريادة الأعمال".
وأضاف أنه "من أجل الحفاظ على هذه القيادة يجب علينا تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تكون خالية من التحيز الأيديولوجي أو الأجندات الاجتماعية" مشيرا إلى أن "السياسات الحكومية الصحيحة" تمكن واشنطن من ترسيخ مكانتها "كرائدة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي وتأمين مستقبل أكثر إشراقا لجميع الأمريكيين".
وأعلن ترامب الثلاثاء الماضي عن استثمارات ضخمة تقدر بأكثر من 500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال ترامب في كلمة مقتضبة "في ظل المنافسة القوية في مجال الذكاء الاصطناعي مع الصين ودول أخرى فإننا نعلن عن تأسيس شركة أمريكية جديدة لضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي". (النهاية)
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