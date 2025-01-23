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الرئيس الأمريكي يأمر بتعزيز قيادة الولايات المتحدة العالم في الذكاء الاصطناعي

1/23/2025 11:26:04 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 23 - 01 (كونا) -- أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس قرارا تنفيذيا لتعزيز ريادة الولايات المتحدة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي وإلغاء بعض السياسات التي كانت موجودة في هذا المجال مبررا ذلك بأنها تشكل "حواجز" أمام التقدم والريادة الأمريكية في هذا المجال.
وأوضح البيت الأبيض في بيان نشره بالأمر الرئاسي "تلغى بعض سياسات وتوجيهات الذكاء الاصطناعي الحالية التي تعمل كحواجز أمام الابتكار الأمريكي في مجال الذكاء الاصطناعي مما يمهد الطريق أمام الولايات المتحدة للتصرف بشكل حاسم للاحتفاظ بالقيادة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي".
وأشار البيان إلى أن الأمر التنفيذي ينص على "وضع خطة عمل للذكاء الاصطناعي في غضون 180 يوما" وتقديمها إلى الرئيس مضيفا أن سياسة الولايات المتحدة هي "تعزيز الهيمنة الأمريكية العالمية على الذكاء الاصطناعي من أجل تعزيز الازدهار البشري والقدرة التنافسية الاقتصادية والأمن القومي".
وأكد نص الأمر التنفيذي أن الولايات المتحدة "كانت منذ فترة طويلة في طليعة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي مدفوعة بقوة أسواقنا الحرة، ومؤسساتنا البحثية ذات المستوى العالمي وروح ريادة الأعمال".
وأضاف أنه "من أجل الحفاظ على هذه القيادة يجب علينا تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تكون خالية من التحيز الأيديولوجي أو الأجندات الاجتماعية" مشيرا إلى أن "السياسات الحكومية الصحيحة" تمكن واشنطن من ترسيخ مكانتها "كرائدة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي وتأمين مستقبل أكثر إشراقا لجميع الأمريكيين".
وأعلن ترامب الثلاثاء الماضي عن استثمارات ضخمة تقدر بأكثر من 500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال ترامب في كلمة مقتضبة "في ظل المنافسة القوية في مجال الذكاء الاصطناعي مع الصين ودول أخرى فإننا نعلن عن تأسيس شركة أمريكية جديدة لضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي". (النهاية)

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