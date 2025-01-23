موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الخميس الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) دافوس (سويسرا) - المالية والشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة نورة الفصام تؤكد أهمية بذل الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي في ضوء التوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في افتتاح قمة مجلس التعاون الخليجي الأخيرة بدولة الكويت.

واشنطن - الرئيس الأمريكي دونالد يصدر أمرا بتعزيز قيادة الولايات المتحدة العالم في مجال الذكاء الاصطناعي بشكل حاسم ووضع خطة عمل لذلك خلال 180 يوما.

واشنطن - قاض فيدرالي أمريكي يعلق قرار الرئيس دونالد ترامب بإلغاء الحق في الحصول على الجنسية الأمريكية بالولادة معتبرا أن قرار الرئيس " مخالف للدستور".

القاهرة - الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشدد على أن مشاركة قوات مصرية في الصومال ليست تهديدا لأحد وإنما لتحقيق الأمن والاستقرار في ذلك البلد.

بيروت - وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يصرح من بيروت بأن المملكة تنظر بتفاؤل لمستقبل لبنان في ظل النهج الإصلاحي الذي جاء في خطاب الرئيس جوزيف عون بعد تنصيبه مشددا على ضرورة تطبيق الإصلاحات لتعزيز ثقة الشركاء في لبنان.

القاهرة - افتتاح الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بمشاركة 80 دولة وأكثر من 1300 دار نشر. (النهاية) ه س ص