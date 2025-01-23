موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الخميس الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
دافوس (سويسرا) - وزير
المالية والشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة نورة الفصام تؤكد أهمية بذل الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي في ضوء التوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في افتتاح قمة مجلس التعاون الخليجي الأخيرة بدولة الكويت.
واشنطن - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصدر أمرا بتعزيز قيادة الولايات المتحدة العالم في مجال الذكاء الاصطناعي بشكل حاسم ووضع خطة عمل لذلك خلال 180 يوما.
واشنطن - قاض فيدرالي أمريكي يعلق قرار الرئيس دونالد ترامب بإلغاء الحق في الحصول على الجنسية الأمريكية بالولادة معتبرا أن قرار الرئيس " مخالف للدستور".
القاهرة - الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشدد على أن مشاركة قوات مصرية في الصومال ليست تهديدا لأحد وإنما لتحقيق الأمن والاستقرار في ذلك البلد.
بيروت - وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يصرح من بيروت بأن المملكة تنظر بتفاؤل لمستقبل لبنان في ظل النهج الإصلاحي الذي جاء في خطاب الرئيس جوزيف عون بعد تنصيبه مشددا على ضرورة تطبيق الإصلاحات لتعزيز ثقة الشركاء في لبنان.
القاهرة - افتتاح الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بمشاركة 80 دولة وأكثر من 1300 دار نشر. (النهاية) ه س ص
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