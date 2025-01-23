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الرئيس الأمريكي يأمر بنشر جميع وثائق اغتيال جون كيندي ومارتن لوثر كينغ

1/23/2025 11:26:04 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 23 - 1 (كونا) -- أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس أمرا برفع السرية عن الملفات المتعلقة بقضيتي اغتيال الرئيس جون كينيدي وشقيقه السيناتور روبيرت كينيدي والناشط الحقوقي البارز مارتن لوثر كينغ بالكامل.
وجاء في نص الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس ترامب ونشره البيت الأبيض "عائلاتهم والشعب الأمريكي يستحقون الشفافية والحقيقة" مؤكدا أن " صالح الأمة في الإفراج أخيرا عن جميع السجلات المتعلقة بهذه الاغتيالات من دون تأخير".
وينص الأمر الرئاسي على أن يقدم مستشارو الأمن القومي خطة للرئيس للكشف الكلي والكامل عن السجلات المتعلقة" باغتيال جون كينيدي في غضون 15 يوما وتلك المتعلقة باغتيال السيناتور روبرت كيندي ومارتن لوثر كينغ في غضون 45 يوما. (النهاية)

ر س ر / ه س ص


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