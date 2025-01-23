الرئيس الأمريكي يأمر بنشر جميع وثائق اغتيال جون كيندي ومارتن لوثر كينغ

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن 23 - 1 (كونا) -- أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
اليوم الخميس أمرا برفع السرية عن الملفات المتعلقة بقضيتي اغتيال الرئيس جون كينيدي وشقيقه السيناتور روبيرت كينيدي والناشط الحقوقي البارز مارتن لوثر كينغ بالكامل.
وجاء في نص الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس ترامب ونشره البيت الأبيض "عائلاتهم والشعب الأمريكي يستحقون الشفافية والحقيقة" مؤكدا أن " صالح الأمة في الإفراج أخيرا عن جميع السجلات المتعلقة بهذه الاغتيالات من دون تأخير".
وينص الأمر الرئاسي على أن يقدم مستشارو الأمن القومي خطة للرئيس للكشف الكلي والكامل عن السجلات المتعلقة" باغتيال جون كينيدي في غضون 15 يوما وتلك المتعلقة باغتيال السيناتور روبرت كيندي ومارتن لوثر كينغ في غضون 45 يوما. (النهاية)
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