الأشغال: مشروع تطوير شارع الرفاع في مرحلة الخدمات الاستشارية ووضع التصاميم التفصيلية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشارت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬ردّها‭ ‬على‭ ‬السؤال‭ ‬المقدّم‭ ‬من‭ ‬محمد‭ ‬موسى‭ ‬محمد‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النوّاب‭ ‬إلى‭ ‬أنّها‭ ‬بصدد‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشروع‭ ‬للخدمات‭ ‬الاستشارية‭ ‬لتطوير‭ ‬شارع‭ ‬الرفاع،‭ ‬ليصبح‭ ‬شارعا‭ ‬مزدوجا‭ ‬بأربعة‭ ‬مسارات‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬اتجاه،‭ ‬ويشمل‭ ‬المشروع‭ ‬تطوير‭ ‬التقاطعات،‭ ‬وإنشاء‭ ‬جسور‭ ‬علوية،‭ ‬وتوفير‭ ‬جسور‭ ‬للمشاة،‭ ‬ووضع‭ ‬أرصفة‭ ‬جانبية‭.‬

وأوضحت‭ ‬الوزارة‭ ‬أنّ‭ ‬مشروع‭ ‬الخدمات‭ ‬الاستشارية‭ ‬لتطوير‭ ‬شارع‭ ‬الرفاع‭ ‬يشمل‭ ‬كذلك‭ ‬توفير‭ ‬شبكة‭ ‬لتصريف‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار،‭ ‬ووضع‭ ‬قنوات‭ ‬أرضية‭ ‬للخدمات،‭ ‬وتحسين‭ ‬الإنارة‭ ‬ووضع‭ ‬العلامات‭ ‬المرورية‭ ‬والإرشادية‭ ‬لضمان‭ ‬السلامة‭ ‬المرورية‭ ‬العامة‭ ‬لمستخدمي‭ ‬الطريق‭ ‬والمشاة‭.‬

وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬ذي‭ ‬صلة‭ ‬لفتت‭ ‬الوزارة‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬مشروع‭ ‬تطوير‭ ‬تقاطع‭ ‬دوار‭ ‬الساعة‭ ‬سيشمل‭ ‬تطوير‭ ‬التقاطع‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬متعددة‭ ‬لنقل‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭ ‬بشكل‭ ‬حرّ‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬توقّف‭ ‬في‭ ‬اتجاهي‭ ‬الشرق‭ ‬والغرب،‭ ‬وذلك‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬شارع‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬وشارع‭ ‬الرفاع‭.‬

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