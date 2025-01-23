الأشغال: مشروع تطوير شارع الرفاع في مرحلة الخدمات الاستشارية ووضع التصاميم التفصيلية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكّدت وزارة الأشغال مواصلة تنفيذ مشاريع إنشاء وتطوير الطرق بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات العامة وتلبية تطلعات واحتياجات مستخدمي الطرق، مع مراعاة انسيابية الحركة المرورية وتقليل زمن الرحلة.
وأشارت الوزارة في سياق ردّها على السؤال المقدّم من محمد موسى محمد عضو مجلس النوّاب إلى أنّها بصدد تنفيذ مشروع للخدمات الاستشارية لتطوير شارع الرفاع، ليصبح شارعا مزدوجا بأربعة مسارات في كل اتجاه، ويشمل المشروع تطوير التقاطعات، وإنشاء جسور علوية، وتوفير جسور للمشاة، ووضع أرصفة جانبية.
وأوضحت الوزارة أنّ مشروع الخدمات الاستشارية لتطوير شارع الرفاع يشمل كذلك توفير شبكة لتصريف مياه الأمطار، ووضع قنوات أرضية للخدمات، وتحسين الإنارة ووضع العلامات المرورية والإرشادية لضمان السلامة المرورية العامة لمستخدمي الطريق والمشاة.
وعلى صعيد ذي صلة لفتت الوزارة إلى أنّ مشروع تطوير تقاطع دوار الساعة سيشمل تطوير التقاطع إلى مستويات متعددة لنقل الحركة المرورية بشكل حرّ من دون توقّف في اتجاهي الشرق والغرب، وذلك ما بين شارع الشيخ سلمان وشارع الرفاع.
كلمات دالة
MENAFN23012025000055011008ID1109124291
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.