تونس: ملتقى الأعمال التونسي العُماني يناقش استكشاف الفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية

(MENAFN
- APO Group)
عُقد بالعاصمة التونسية“تونس”، اليوم، ملتقى الأعمال التونسي العُماني؛ بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في مختلف القطاعات، وذلك في إطار سلسلة الفعاليات والزيارات المتبادلة بين المسؤولين ورجال الأعمال من غرفة تجارة وصناعة عُمان ونظرائهم من غرفة التجارية الصناعية التونسية.
ضمن الملتقى جلسات عمل تناولت عرض الفرص الاستثمارية في سلطنة عُمان وتونس، وقدم ممثلو الهيئات الاستثمارية التونسية والعُمانية عروضًا تفصيلية حول المشاريع المتاحة والإجراءات المتبعة لتسهيل الاستثمار. كما تم تنظيم لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال لمناقشة سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات.
وفي كلمة له أكد معالي سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي على أهمية تعزيز العلاقات التجارية بين سلطنة عُمان وتونس، مشيرًا إلى الفرص الاستثمارية التونسية الواعدة، بما في ذلك مجالات الطاقات المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الغذائية، والسياحة. كما دعا المستثمرين العُمانيين للاستفادة من التسهيلات التي تقدمها تونس لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأعرب سعادة هلال بن عبد الله السناني، سفير سلطنة عُمان لدى الجمهورية التونسية عن تطلّع سلطنة عُمان لتعزيز التعاون مع تونس في مختلف المجالات، مؤكدًا على العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين. مشيرا إلى الجهود المبذولة لاستقطاب الشركات التونسية للاستثمار محليًّا، مع التأكيد على الالتزام بتسهيل التواصل بين رجال الأعمال وتقديم الدعم اللازم لتعزيز الشراكات الثنائية.
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