تونس: ملتقى الأعمال التونسي العُماني يناقش استكشاف الفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية

عُقد بالعاصمة التونسية“تونس”، اليوم، الأعمال التونسي العُماني؛ بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في مختلف القطاعات، وذلك في إطار سلسلة الفعاليات والزيارات المتبادلة بين المسؤولين ورجال الأعمال من غرفة تجارة وصناعة عُمان ونظرائهم من غرفة التجارية الصناعية التونسية.

ضمن الملتقى جلسات عمل تناولت عرض الفرص الاستثمارية في سلطنة عُمان وتونس، وقدم ممثلو الهيئات الاستثمارية التونسية والعُمانية عروضًا تفصيلية حول المشاريع المتاحة والإجراءات المتبعة لتسهيل الاستثمار. كما تم تنظيم لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال لمناقشة سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات.

وفي كلمة له أكد معالي سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي على أهمية تعزيز العلاقات التجارية بين سلطنة عُمان وتونس، مشيرًا إلى الفرص الاستثمارية التونسية الواعدة، بما في ذلك مجالات الطاقات المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الغذائية، والسياحة. كما دعا المستثمرين العُمانيين للاستفادة من التسهيلات التي تقدمها تونس لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأعرب سعادة هلال بن عبد الله السناني، سفير سلطنة عُمان لدى الجمهورية التونسية عن تطلّع سلطنة عُمان لتعزيز التعاون مع تونس في مختلف المجالات، مؤكدًا على العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين. مشيرا إلى الجهود المبذولة لاستقطاب الشركات التونسية للاستثمار محليًّا، مع التأكيد على الالتزام بتسهيل التواصل بين رجال الأعمال وتقديم الدعم اللازم لتعزيز الشراكات الثنائية. توزيع APO Group بالنيابة عن Foreign Ministry of Oman.