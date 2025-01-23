الكشف عن مساعد رقمي معزز بالذكاء الاصطناعي مخصّص لفِرَق عمل الشبكات والأمن الإلكتروني

(MENAFN
- Asdaf News)
أعلنت F5 عن إطلاق مساعد رقمي جديد معزز بالذكاء الاصطناعي سيسهم في منح المستخدمين مستويات غير مسبوقة من إمكانية الاطلاع على الجوانب المختلفة للشبكات لديهم، إضافة إلى توفيره لقدرات تحكم أكبر بالخصائص الأمنية لدى المستخدمين.
وسيتم دمج المساعد الرقمي المعزز بالذكاء الاصطناعي في حل الخدمات السحابية الموزعة (Distributed Cloud Services) من F5، وسيساعد فرق العمليات الأمنية وعمليات الشبكات على مراقبة الأنشطة في الشبكة، وفهم أنماط الهجمات، وتنفيذ الإجراءات المُوصى بها.
وتم تدريب المساعد الرقمي المعزز بالذكاء الاصطناعي على بيانات الحوادث التي تم جمعها من كامل الشبكة العالمية لشركة F5، وهو مزود بأدوات تساعد الفرق على تبسيط عمليات المراقبة وأمن التطبيقات، وإدارة المهام المعقدة بسرعة، وضمان تعزيز هيكل الأمن الإلكتروني.
ويأتي إطلاق المساعد الرقمي المعزز بالذكاء الاصطناعي بالتزامن مع مواصلة المؤسسات جهودها للتكيف مع إدارة التطبيقات وواجهات برمجة التطبيقات في الشبكات التي تتزايد مستويات تعقيدها وتوزعها. وكان تقرير استراتيجية حالة التطبيقات 2024 الصادر عن F4 قد أشار إلى أن 88% من المؤسسات توظف حالياً نموذجاً هجيناً في العمل ونشر التطبيقات، وأن أكثر من الثلث (38%) تعمل حالياً على امتداد ستة نماذج مختلفة في زيادة عن نسبة الخُمس المسجلة في عام 2023.
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