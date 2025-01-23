الكشف عن مساعد رقمي معزز بالذكاء الاصطناعي مخصّص لفِرَق عمل الشبكات والأمن الإلكتروني

MENAFN - Asdaf News) أعلنت F5 عن إطلاق مساعد رقمي جديد معزز بالذكاء الاصطناعي سيسهم في منح المستخدمين مستويات غير مسبوقة من إمكانية الاطلاع على الجوانب المختلفة للشبكات لديهم، إضافة إلى توفيره لقدرات تحكم أكبر بالخصائص الأمنية لدى المستخدمين.

وسيتم دمج المساعد الرقمي المعزز بالذكاء الاصطناعي في حل الخدمات السحابية الموزعة (Distributed Cloud Services) من F5، وسيساعد فرق العمليات الأمنية وعمليات الشبكات على مراقبة الأنشطة في الشبكة، وفهم أنماط الهجمات، وتنفيذ الإجراءات المُوصى بها.

وتم تدريب المساعد الرقمي المعزز بالذكاء الاصطناعي على بيانات الحوادث التي تم جمعها من كامل الشبكة العالمية لشركة F5، وهو مزود بأدوات تساعد الفرق على تبسيط عمليات المراقبة وأمن التطبيقات، وإدارة المهام المعقدة بسرعة، وضمان تعزيز هيكل الأمن الإلكتروني.

ويأتي إطلاق المساعد الرقمي المعزز بالذكاء الاصطناعي بالتزامن مع مواصلة المؤسسات جهودها للتكيف مع إدارة التطبيقات وواجهات برمجة التطبيقات في الشبكات التي تتزايد مستويات تعقيدها وتوزعها. وكان تقرير استراتيجية حالة التطبيقات 2024 الصادر عن F4 قد أشار إلى أن 88% من المؤسسات توظف حالياً نموذجاً هجيناً في العمل ونشر التطبيقات، وأن أكثر من الثلث (38%) تعمل حالياً على امتداد ستة نماذج مختلفة في زيادة عن نسبة الخُمس المسجلة في عام 2023.