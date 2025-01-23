المتحدث باسم بلدية غزة: لدينا خطة للتعافي ومعالجة آثار العدوان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال المتحدث باسم بلدية غزة عاصم النبيه للجزيرة "بدأنا عملية فتح الشوارع الرئيسية في المدينة تمهيدا لعودة النازحين".
وأضاف "أكثر من 70% من الطرقات تضررت كليا أو جزئيا بفعل القصف الإسرائيلي".
وبين "لدينا خطة للتعافي ومعالجة آثار العدوان ونحتاج مساندة الجميع".
وتابع "قائمة الاحتياجات وصلت للمنظمات والمؤسسات الدولية ونتمنى أن يكون التدخل عاجلا".
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