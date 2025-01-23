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المتحدث باسم بلدية غزة: لدينا خطة للتعافي ومعالجة آثار العدوان

1/23/2025 3:13:24 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم بلدية غزة عاصم النبيه للجزيرة "بدأنا عملية فتح الشوارع الرئيسية في المدينة تمهيدا لعودة النازحين".


وأضاف "أكثر من 70% من الطرقات تضررت كليا أو جزئيا بفعل القصف الإسرائيلي".


وبين "لدينا خطة للتعافي ومعالجة آثار العدوان ونحتاج مساندة الجميع".


وتابع "قائمة الاحتياجات وصلت للمنظمات والمؤسسات الدولية ونتمنى أن يكون التدخل عاجلا".

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