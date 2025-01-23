ولي العهد يلتقي المستشار المؤقت لجمهورية النمسا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الخميس، المستشار المؤقت لجمهورية النمسا الاتحادية ووزير الخارجية، ألكسندر شالينبيرغ.



وبحث اللقاء، الذي عقد على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس بسويسرا، سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.



وتطرق اللقاء إلى الأوضاع الراهنة في المنطقة.



وحضر اللقاء، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.