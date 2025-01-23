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الأمن يحذر الأردنيين

1/23/2025 3:13:24 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حذرت مديرية الدفاع المدني الأردنيين من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب.


وقالت مديرية الدفاع المدني في منشور عبر "فيسبوك" "تحذير من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض".

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