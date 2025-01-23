الأمن يحذر الأردنيين

الأمن يحذر الأردنيين
التاريخ
1/23/2025 3:13:24 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
حذرت مديرية الدفاع المدني الأردنيين من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب.
وقالت مديرية الدفاع المدني في منشور عبر "فيسبوك" "تحذير من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض".
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