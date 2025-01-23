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%70 من الإسرائيليين يريدون إنجاز صفقة التبادل بجميع مراحلها

1/23/2025 3:13:24 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أظهر استطلاع نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم" أن 70% من الإسرائيليين يريدون إنجاز صفقة التبادل بجميع مراحلها، وأن 59% من أنصار الليكود والصهيونية يؤيدون الصفقة.
وفيما عبّر 52% من الإسرائيليين عن اعتقادهم أن إنجاز صفقة التبادل تم بفضل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قال 17% من المشاركين في الاستطلاع إنهم يؤيدون استئناف الحرب بعد إتمام المرحلة الأولى من الصفقة.

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