%70 من الإسرائيليين يريدون إنجاز صفقة التبادل بجميع مراحلها

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أظهر استطلاع نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم" أن 70% من الإسرائيليين يريدون إنجاز صفقة
التبادل بجميع مراحلها، وأن 59% من أنصار الليكود والصهيونية يؤيدون الصفقة.
وفيما عبّر 52% من الإسرائيليين عن اعتقادهم أن إنجاز صفقة التبادل تم بفضل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قال 17% من المشاركين في الاستطلاع إنهم يؤيدون استئناف الحرب بعد إتمام المرحلة الأولى من الصفقة.
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