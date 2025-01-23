قوات الاحتلال تضرم النار بمنزلين ومركبة في مخيم جنين
التاريخ
1/23/2025 3:13:23 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات إضافية إلى مخيم جنين في الضفة الغربية.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أضرمت النار بمنزلين ومركبة في منطقة الجابريات.
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