وزير الداخلية: اطلاق الشهادات الرقمية في الأحوال المدنية مطلع الشهر المقبل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الداخلية مازن الفراية عن اطلاق خدمة الشهادات الرقمية للواقعات المسجلة مسبقا في دائرة الأحوال المدنية والجوازات رقميا مطلع الشهر المقبل.



جاء ذلك خلال زيارة الوزير الفراية اليوم الخميس إلى دائرة الأحوال المدنية والجوازات ولقائه مديرها العام غيث غازي الطيب.



وأشار الفراية إلى أن وزارة الداخلية ودوائرها، ومنها دائرة الأحوال المدنية والجوازات تسعى جاهدة لإنجاز برنامج الحكومة الإلكترونية وخطة تطوير القطاع العام بما ينسجم مع مخرجات رؤية التحديث الإقتصادي ومنظومة التحديث السياسي اللتين تم إطلاقهما مع دخول المملكة مئويتها الثانية.



وبين الفراية، أهمية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتجويد العمل والتسهيل على المواطنين وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها، مشيدا في الوقت نفسه بمستوى التطور الذي شهدته الدائرة وتحسين بيئة العمل في الشقين الإداري والفني.



وشدد على أهمية دائرة الأحوال المدنية والجوازات وارتباطها المباشر بالمواطنين ومفاصل حياتهم اليومية، مبينا أن الدائرة قدمت منذ تأسيسها الخدمات المثلى للمواطنين وتطوير بيئة العمل باستمرار، والتوسع في إطلاق الخدمات الإلكترونية.



من جهته، استعرض مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات التطور التاريخي والقانوني والإداري لدائرة الأحوال المدنية والجوازات، مشيرًا إلى أن الدائرة تقدّم خدماتها للمواطنين الأردنيين داخل المملكة وخارجها ومن خلال (96) مكتباً من مكاتب الأحوال المدنية والجوازات وعبر (56) سفارة وقنصلية أردنية خارج المملكة.



وعن اطلاق الشهادات الرقمية، أكد الطيب أن اطلاق الشهادات الرقمية تتضمن حصول المواطنين على نسخة رقمية من شهادات الواقعات الحيوية المسجلة مسبقا (زواج، طلاق، ولادة، وفاة)، بالإضافة إلى القيد العائلي والفردي وباللغتين العربية والانجليزية عبر تطبيق سند، مضيفاً أن هذه الشهادات تحتوي على رمز (QR) للتحقق من صحة الشهادة.



وأضاف الطيب، أن الدائرة أنجزت خلال العام الماضي (3,337,747) معاملة وأرشفت ما يقارب مليون ونصف من ملفاتها ضمن مشروع الأرشفة الإلكترونية التاريخية، مبينا أن هدف مشروع الأرشفة يتمثل في حفظ الذاكرة الوطنية وضمان سهولة الوصول إلى المعلومات بسرعة ودقة.

وأشار إلى أنه تم إطلاق (22) خدمة الكترونية للمواطنين الأردنيين، لافتا لسعي الدائرة لتحويل جميع خدماتها الكترونيا تنفيذا للتوجهات الحكومية الداعية إلى التخفيف عن المواطنين، وتطوير مستوى الخدمات المقدمة لهم توفيرا لوقت المواطنين وجهدهم.