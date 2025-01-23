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إسرائيل تستعد لإطالة أمد البقاء في جنوب لبنان

1/23/2025 3:13:22 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش يستعد لإطالة أمد بقائه في جنوب لبنان، وأنه تم إبلاغ اليونيفيل والولايات المتحدة بذلك.
وأشارت الهيئة إلى أن إسرائيل طلبت من واشنطن تمديد فترة بقاء الجيش بجنوب لبنان "لتدمير بنى تحتية لحزب الله"، وأكدت أن قرار بقاء القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان بيد حكومة نتنياهو.

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