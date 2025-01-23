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الأمم المتحدة تدعو الحوثيين لمواصلة الخطوات الإيجابية بعد الإفراج عن طاقم (جالكسي ليدر)

1/23/2025 2:31:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 23 - 1 (كونا) -- دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ اليوم الخميس ميليشيا الحوثي إلى مواصلة "الخطوات الإيجابية" بعد الإفراج عن طاقم سفينة (جالكسي ليدر).
واعتبر غروندبرغ في احاطة له أمام مجلس الأمن ان إطلاق سراح طاقم السفينة (جالكسي ليدر) التي احتجزتها ميليشيا الحوثي يعد خبرا سارا يضع نهاية للاحتجاز التعسفي الذي عانى منه أفراد طاقم السفينة وأسرهم لأكثر من عام.
وأضاف ان "هذه خطوة في الاتجاه الصحيح" وحث ميليشيا الحوثي على مواصلة هذه الخطوات "الإيجابية" على كافة الملفات بما في ذلك إنهاء جميع الهجمات البحرية.
وأكد المبعوث الأممي ان هذه التدابير ضرورية لتهيئة مساحة الوساطة الأمر الذي سيسهل على المدى الطويل استئناف العملية السياسية اليمنية التي ينتظرها ملايين اليمنيين.
وأعرب عن امتنانه لسلطنة عمان على جهودها الحثيثة والدؤوبة في الدعوة إلى إطلاق سراح طاقم (جالكسي ليدر) وشكرها على دعمها الثابت في الدعوة إلى إطلاق سراح أفراد الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية المعتقلين تعسفيا.
وكان الحوثيون أعلنوا أمس الأربعاء الإفراج عن طاقم سفينة (جالاكسي ليدر) المحتجز منذ نوفمبر 2023 . (النهاية)

ا م م / ر س


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