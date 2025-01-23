الأمم المتحدة تدعو الحوثيين لمواصلة الخطوات الإيجابية بعد الإفراج عن طاقم (جالكسي ليدر)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 23 - 1 (كونا) -- دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ اليوم الخميس ميليشيا الحوثي إلى مواصلة "الخطوات الإيجابية" بعد الإفراج عن طاقم سفينة (جالكسي ليدر).
واعتبر غروندبرغ في احاطة له أمام مجلس الأمن ان إطلاق سراح طاقم السفينة (جالكسي ليدر) التي احتجزتها ميليشيا الحوثي يعد خبرا سارا يضع نهاية للاحتجاز التعسفي الذي عانى منه أفراد طاقم السفينة وأسرهم لأكثر من عام.
وأضاف ان "هذه خطوة في الاتجاه الصحيح" وحث ميليشيا الحوثي على مواصلة هذه الخطوات "الإيجابية" على كافة الملفات بما في ذلك إنهاء جميع الهجمات البحرية.
وأكد المبعوث الأممي ان هذه التدابير ضرورية لتهيئة مساحة الوساطة الأمر الذي سيسهل على المدى الطويل استئناف العملية السياسية اليمنية التي ينتظرها ملايين اليمنيين.
وأعرب عن امتنانه لسلطنة عمان على جهودها الحثيثة والدؤوبة في الدعوة إلى إطلاق سراح طاقم (جالكسي ليدر) وشكرها على دعمها الثابت في الدعوة إلى إطلاق سراح أفراد الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية المعتقلين تعسفيا.
وكان الحوثيون أعلنوا أمس الأربعاء الإفراج عن طاقم سفينة (جالاكسي ليدر) المحتجز منذ نوفمبر 2023 . (النهاية)
ا م م / ر س
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