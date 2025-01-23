رئيس اتحاد الشرطة الكويتي يؤكد أهمية التعاون العربي لتطوير الرياضة الشرطية وتعزيز قدرات اللاعبين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
تونس - 23 - 1 (كونا) -- أكد رئيس اتحاد الشرطة الرياضي
الكويتي اللواء حقوقي وليد الشهاب اليوم الخميس أهمية التعاون العربي المشترك في تطوير الرياضة وتعزيز قدرات اللاعبين في مختلف الألعاب الرياضية الشرطية.
جاء ذلك في تصريح لرئيس اتحاد الشرطة الرياضي الكويتي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب مشاركته في اجتماعي المكتب التنفيذي والجمعية العمومية للاتحاد الرياضي العربي للشرطة بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة التونسية.
وشدد الشهاب على التزام اتحاد الشرطة الرياضي في الكويت بالمبادرات التي تسهم في رفع كفاءة الرياضيين الشرطيين وتعزيز التواصل بين الدول العربية لتحقيق التميز في هذا المجال معربا عن تقديره للمخرجات الإيجابية للاجتماعين.
من جانبه قال رئيس الاتحاد العربي للشرطة القطري خالد العطية ان هذه الدورة هي "دورة بين الاشقاء العرب في تنافس رياضي شريف يزيد من اواصر الاخوة بين مختلف المشاركين".
وأكد العطية في تصريح مماثل ل (كونا) ضرورة تطوير الاتحادات العربية للشرطة على كل الأصعدة باعتبار ان هذه الاتحادات مصنعا للأبطال في رياضات مختلفة مثل الرماية والفروسية والرياضات الدفاعية الفردية مشيرا إلى وجود عدة أبطال دوليين.
يذكر أن الاجتماعين عقدا بالتوازي مع تنظيم البطولة العربية للشرطة في الرماية بالمسدس سيدات ورجال في مركز الرماية (قرطاج صلامبو) في تونس والتي تستمر حتى 25 يناير الحالي بتنظيم من الاتحاد التونسي للشرطة والاصلاح تحت إشراف الاتحاد الرياضي العربي للشرطة بمشاركة وفود من 15 دولة عربية هي تونس وقطر وليبيا والعراق والسعودية واليمن والكويت والبحرين وسلطنة عمان والأردن ولبنان والمغرب ومصر والامارات وفلسطين.
وتم خلال الاجتماعين مناقشة سبل تطوير أداء الاتحاد الرياضي العربي للشرطة وتعزيز قدرات اللاعبين في مختلف الألعاب الرياضية الشرطية بهدف تحقيق أفضل النتائج في البطولات المحلية والإقليمية والعربية.
وضم الوفد الكويتي إلى جانب الشهاب أمين السر عماد بهبهاني في اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العربي للشرطة فيما شارك أمين صندوق الاتحاد العميد حقوقي عبدالمحسن العكشان في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد. (النهاية)
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