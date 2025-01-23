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رئيس اتحاد الشرطة الكويتي يؤكد أهمية التعاون العربي لتطوير الرياضة الشرطية وتعزيز قدرات اللاعبين

1/23/2025 2:31:37 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 23 - 1 (كونا) -- أكد رئيس اتحاد الشرطة الرياضي الكويتي اللواء حقوقي وليد الشهاب اليوم الخميس أهمية التعاون العربي المشترك في تطوير الرياضة وتعزيز قدرات اللاعبين في مختلف الألعاب الرياضية الشرطية.
جاء ذلك في تصريح لرئيس اتحاد الشرطة الرياضي الكويتي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب مشاركته في اجتماعي المكتب التنفيذي والجمعية العمومية للاتحاد الرياضي العربي للشرطة بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة التونسية.
وشدد الشهاب على التزام اتحاد الشرطة الرياضي في الكويت بالمبادرات التي تسهم في رفع كفاءة الرياضيين الشرطيين وتعزيز التواصل بين الدول العربية لتحقيق التميز في هذا المجال معربا عن تقديره للمخرجات الإيجابية للاجتماعين.
من جانبه قال رئيس الاتحاد العربي للشرطة القطري خالد العطية ان هذه الدورة هي "دورة بين الاشقاء العرب في تنافس رياضي شريف يزيد من اواصر الاخوة بين مختلف المشاركين".
وأكد العطية في تصريح مماثل ل (كونا) ضرورة تطوير الاتحادات العربية للشرطة على كل الأصعدة باعتبار ان هذه الاتحادات مصنعا للأبطال في رياضات مختلفة مثل الرماية والفروسية والرياضات الدفاعية الفردية مشيرا إلى وجود عدة أبطال دوليين.
يذكر أن الاجتماعين عقدا بالتوازي مع تنظيم البطولة العربية للشرطة في الرماية بالمسدس سيدات ورجال في مركز الرماية (قرطاج صلامبو) في تونس والتي تستمر حتى 25 يناير الحالي بتنظيم من الاتحاد التونسي للشرطة والاصلاح تحت إشراف الاتحاد الرياضي العربي للشرطة بمشاركة وفود من 15 دولة عربية هي تونس وقطر وليبيا والعراق والسعودية واليمن والكويت والبحرين وسلطنة عمان والأردن ولبنان والمغرب ومصر والامارات وفلسطين.
وتم خلال الاجتماعين مناقشة سبل تطوير أداء الاتحاد الرياضي العربي للشرطة وتعزيز قدرات اللاعبين في مختلف الألعاب الرياضية الشرطية بهدف تحقيق أفضل النتائج في البطولات المحلية والإقليمية والعربية.
وضم الوفد الكويتي إلى جانب الشهاب أمين السر عماد بهبهاني في اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العربي للشرطة فيما شارك أمين صندوق الاتحاد العميد حقوقي عبدالمحسن العكشان في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد. (النهاية)

ش ب م / ر س


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