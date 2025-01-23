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الأمم المتحدة تؤكد التزامها بالشراكة مع جامعة الدول العربية لتحسين حياة الناس في المنطقة

1/23/2025 2:31:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 23 – 1 (كونا) -– أكدت الأمم المتحدة اليوم الخميس التزامها المستمر بشراكتها مع جامعة الدول العربية لتعزيز الجهود المشتركة من أجل تحسين حياة الناس في مختلف أنحاء المنطقة العربية وخارجها.
جاء ذلك في كلمة لمساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ خالد خياري أمام اجتماع لمجلس الامن لمناقشة التعاون بين الأمم المتحدة والجامعة العربية.
وقال خياري إن جامعة الدول العربية دعمت على الدوام الشعب الفلسطيني بما في ذلك من خلال جهودها لحشد الدعم الدولي لإيقاف إطلاق النار في غزة.
وشدد على ضرورة تمكين وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من تنفيذ ولايتها في جميع مناطق عملها مشيدا بالجامعة العربية على دعمها الصريح لهذه الوكالة الحيوية للأمم المتحدة.
وأكد أن اتفاق ايقاف إطلاق النار في غزة يقدم شعاعا من الأمل ولحظة طال انتظارها توفر الإغاثة التي تشتد الحاجة إليها للفلسطينيين في غزة وللأسرى الذين أعيد لم شملهم مع أحبائهم.
وعن الوضع في سوريا قال خياري انه بينما تسعى سوريا إلى رسم مسار جديد بعد سقوط نظام بشار الأسد يواصل مبعوث الأمم المتحدة الخاص غير بيدرسن مشاركته الوثيقة مع الجامعة العربية ودولها الأعضاء لتنسيق الدعم لعملية سياسية شاملة بقيادة وملكية سورية استنادا إلى المبادئ الأساسية لقرار مجلس الأمن رقم 2254.
وأشاد المسؤول الأممي بالدور الذي تلعبه جامعة الدول العربية في المساهمة في إيقاف الأعمال العدائية بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي "من خلال الدعوة والمشاركة الدؤوبة".
وعن الوضع في اليمن قال المسؤول الأممي إن دعم الشركاء الإقليميين بما في ذلك جامعة الدول العربية يعد أمرا "بالغ الأهمية" لتعزيز خفض التصعيد وإعادة بناء الثقة والتحرك نحو خارطة طريق الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة وجامعة للصراع في اليمن".
وفي ليبيا أكد المسؤول الأممي أن الجامعة تعد شريكا مهما أيضا للأمم المتحدة وهي في وضع جيد لحشد وإظهار الدعم العربي الجماعي للحلول التي تقودها وتملكها ليبيا للجمود السياسي من خلال العملية التي تيسرها الأمم المتحدة.
وأعرب عن القلق البالغ إزاء الوضع المتدهور في السودان مشيدا في الوقت نفسه بجهود الجامعة العربية في تعزيز التنسيق متعدد الأطراف من خلال عقد أول اجتماع للمجموعة الاستشارية بشأن السودان في يونيو من العام الماضي.
من جهته قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في كلمته أمام المجلس إن جدول أعمال مجلس الأمن يذخر بالموضوعات العربية "فمن قضية فلسطين إلى الأوضاع في السودان وسوريا ولبنان وليبيا واليمن والصومال" مؤكدا ان "الشواغل واحدة" بين الجامعة ومجلس الأمن.
وأكد أبو الغيط أن هذا يحتم تكثيف التعاون من أجل محاولة إغلاق ملفات الأزمات المفتوحة تعزيزا للأمن الإقليمي والدولي وتحقيقا للعدالة.
وأعرب عن تطلع الجامعة العربية إلى انخراط أكبر في تسوية القضايا العربية المطروحة على أجندة مجلس الأمن وذلك من خلال تعميق التعاون مع المبعوثين الخاصين للأمين العام للأمم المتحدة في مناطق النزاع العربية.
ورحب بالتعاون في اختيار فعال للعناصر الأممية لقيادة العمل الدولي في المنطقة العربية من خلال الاستعانة بالكفاءات العربية التي تستطيع الجامعة اقتراحها للإسهام الفعال في تعزيز فرص التوصل لاتفاقات لصالح الدول والشعوب العربية في مرحلة نواجه فيها تحديات غير مسبوقة.
كما رحب بإيقاف إطلاق النار في غزة منبها إلى أن إيقاف إطلاق النار ليس حلا دائما وأن السلام لن يتحقق إلا بحصول الشعب الفلسطيني على حقه في تجسيد دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.
واكد الأمين العام للجامعة العربية "خطورة الخطط والقرارات الإسرائيلية الرامية إلى تقويض الأونروا والقضاء على دورها المهم" داعيا مجلس الأمن إلى القيام بدور حاسم في الدفاع عن هذه الوكالة.
وعن سوريا قال أبو الغيط إن الجامعة العربية تؤيد إرادة الشعب السوري وتطلعاته إلى حياة أفضل بعد معاناة طويلة طالت مختلف السوريين.
وأكد كذلك دعم الجامعة لوحدة السودان ومؤسساته الوطنية داعيا الأطراف السودانية إلى إيقاف الصدام العسكري والعودة إلى مسارات التهدئة والحوار الأخوي البناء. (النهاية)

ا م م / م م ج


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