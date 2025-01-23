منتخب الكويت يخوض معسكرا تدريبيا بالقاهرة للمشاركة ببطولة كأس العالم للخماسي الحديث

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 23 - 1 (كونا) -- قال أمين السر بالنادي الكويتي لرياضة الخماسي الحديث عبدالرحمن العفاسي اليوم الخميس ان المنتخب الوطني يخوض حاليا في معسكر تدريبي دولي بالقاهرة يجمع منتخبي مصر وفرنسا استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للخماسي الحديث المقررة بمصر الشهر المقبل.
وقال العفاسي الذي يترأس وفد المنتخب في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان المعسكر الدولي هو الأول للاعبي المنتخب الوطني للخماسي الحديث وهو باكورة مشروع إعداد البطل الأولمبي الكويتي الذي تم اعداده تحت إشراف اللجنة الأولمبية الكويتية بهدف المشاركة بالأولمبياد العالمية.
وأضاف ان المنتخب الوطني المشارك في المعسكر يضم خمسة لاعبين واعدين وهم محمد الصهيبي وعبدالعزيز العتيبي وبدر الصهيبي ويوسف بوعباس وشرف العجمي تحت قيادة المدرب الوطني عرفات الوراد والمدرب الدكتور محمد الفرادي.
وأوضح أن ثمة خطة فنية وضعت لإعداد لاعبي المنتخب بهدف التأهل إلى أولمبياد الشباب في السنغال 2026 ودورة الألعاب الآسيوية في اليابان 2026 إضافة إلى الوصول للهدف الأكبر وهو أولمبياد لوس أنجلوس 2028.
وكشف عن ان لاعبي المنتخب سيشاركون في نهاية المعسكر ببطولة الجمهورية تحت 21 سنة والتي ستضم نخبة لاعبي منتخب مصر في رياضة الخماسي الحديث معتبرا ان ذلك "سيكون له أثر إيجابي على المستوى البدني والرياضي لمنتخبنا الوطني".
واشاد بأداء الجهازين الفني والإداري بالنادي الكويتي لرياضة الخماسي الحديث على الانجازات التي تحققت في هذا المضمار وبما يعكس السمعة الرياضية الطيبة للكويت.
وأعرب العفاسي عن الشكر للجنة الأولمبية الكويتية والهيئة العامة للرياضة على دعمهما المتواصل لمشروع إعداد البطل الأولمبي الكويتي في رياضة الخماسي الحديث.
ويعتبر الخماسي الحديث مسابقة مركبة تتكون من 5 رياضات يمارسها لاعب واحد ويؤديها في يوم واحد وهي من أقدم الألعاب الأولمبية وتشمل الجري والرماية بالليزر والسباحة والمبارزة والموانع. (النهاية)
م م / ر س
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