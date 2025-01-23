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منتخب الكويت يخوض معسكرا تدريبيا بالقاهرة للمشاركة ببطولة كأس العالم للخماسي الحديث

1/23/2025 2:31:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 23 - 1 (كونا) -- قال أمين السر بالنادي الكويتي لرياضة الخماسي الحديث عبدالرحمن العفاسي اليوم الخميس ان المنتخب الوطني يخوض حاليا في معسكر تدريبي دولي بالقاهرة يجمع منتخبي مصر وفرنسا استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للخماسي الحديث المقررة بمصر الشهر المقبل.
وقال العفاسي الذي يترأس وفد المنتخب في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان المعسكر الدولي هو الأول للاعبي المنتخب الوطني للخماسي الحديث وهو باكورة مشروع إعداد البطل الأولمبي الكويتي الذي تم اعداده تحت إشراف اللجنة الأولمبية الكويتية بهدف المشاركة بالأولمبياد العالمية.
وأضاف ان المنتخب الوطني المشارك في المعسكر يضم خمسة لاعبين واعدين وهم محمد الصهيبي وعبدالعزيز العتيبي وبدر الصهيبي ويوسف بوعباس وشرف العجمي تحت قيادة المدرب الوطني عرفات الوراد والمدرب الدكتور محمد الفرادي.
وأوضح أن ثمة خطة فنية وضعت لإعداد لاعبي المنتخب بهدف التأهل إلى أولمبياد الشباب في السنغال 2026 ودورة الألعاب الآسيوية في اليابان 2026 إضافة إلى الوصول للهدف الأكبر وهو أولمبياد لوس أنجلوس 2028.
وكشف عن ان لاعبي المنتخب سيشاركون في نهاية المعسكر ببطولة الجمهورية تحت 21 سنة والتي ستضم نخبة لاعبي منتخب مصر في رياضة الخماسي الحديث معتبرا ان ذلك "سيكون له أثر إيجابي على المستوى البدني والرياضي لمنتخبنا الوطني".
واشاد بأداء الجهازين الفني والإداري بالنادي الكويتي لرياضة الخماسي الحديث على الانجازات التي تحققت في هذا المضمار وبما يعكس السمعة الرياضية الطيبة للكويت.
وأعرب العفاسي عن الشكر للجنة الأولمبية الكويتية والهيئة العامة للرياضة على دعمهما المتواصل لمشروع إعداد البطل الأولمبي الكويتي في رياضة الخماسي الحديث.
ويعتبر الخماسي الحديث مسابقة مركبة تتكون من 5 رياضات يمارسها لاعب واحد ويؤديها في يوم واحد وهي من أقدم الألعاب الأولمبية وتشمل الجري والرماية بالليزر والسباحة والمبارزة والموانع. (النهاية)

م م / ر س


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