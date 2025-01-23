الرئيس الأمريكي: الولايات المتحدة عانت كثيرا من أوروبا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
دافوس (سويسرا) – 23 – 1 (كونا) -- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
اليوم الخميس إن الولايات المتحدة الامريكية عانت الكثير من شريكها الأوروبي مشددا على نيته في تحقيق العدالة خاصة في العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي وفي الانفاق في حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وقال ترامب خلال كلمة القاها من واشنطن عبر وسيلة التواصل المرئي في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في مدينة (دافوس) السويسرية إن الولايات المتحدة تعاني من عجز تجاري كبير بسبب السياسات غير العادلة التي تنتهجها أوروبا نحو بلاده من خلال فرض تعريفات جمركية عالية والحد من الواردات الأمريكية بما في ذلك المنتجات الزراعية والسيارات.
وانتقد الرئيس الأمريكي بعض الدول الأعضاء في الناتو التي لم تف بالتزاماتها المالية تجاه الحلف ما جعل الولايات المتحدة تتحمل العبء الأكبر من التمويل في الماضي معتبرا ذلك أمرا غير عادل.
وأوضح أن إدارته ضغطت على هذه الدول لزيادة إنفاقها الدفاعي بما يتماشى مع متطلبات الحلف ونجحت في جعلها تلتزم بدفع المزيد قائلا إن هذه الخطوة كانت ضرورية لضمان تحقيق العدالة بين الدول الأعضاء وتعزيز قوة الناتو في مواجهة التحديات الأمنية العالمية.
وجدد تصميمه على رفع المشاركات في الناتو من اثنين الى خمسة في المئة خلال ولايته الحالية مضيفا أن الدول ستلتزم بذلك.
وحول علاقة بلاده بالصين أكد الرئيس ترامب على أهمية تحسين العلاقة مع الصين التي وصفها بأنها تأثرت جراء الإدارة الاريكية السابقة ونتيجة العجز التجاري الضخم الذي بلغ 1ر1 تريليون دولار.
وأفاد الرئيس الأمريكي بأنه أجرى محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول إمكانية خفض الأسلحة النووية بشكل كبير وبأن الصين كانت مستعدة للمشاركة في هذه الجهود خلال ولايته السابقة مشددا على أن نزع السلاح النووي ليس مجرد هدف اقتصادي بل ضرورة إنسانية لتفادي النتائج الكارثية التي قد تنجم عن استخدام هذه الأسلحة.
وأكد ترامب رغبته في إقامة علاقة متوازنة مع الصين معربا عن أمله في أن تلعب الصين دورا إيجابيا في إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وفيما يتعلق بالحرب الروسية - الأوكرانية أكد ترامب أن الجهود جارية لتحقيق تسوية سلمية واصفا الوضع بأنه "مجزرة غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية" بسقوط أرواح ملايين الجنود في ساحات المعركة.
وأشار إلى أن هذه الحرب لم تكن لتبدأ لو كان في منصبه داعيا الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ إلى العمل معا لإنهاء هذا الصراع الذي وصفه بأنه "ميدان قتل مطلق".
وفي سياق متصل اشاد الرئيس الأمريكي بنجاح إدارته في التوسط لاتفاق إيقاف إطلاق النار في غزة مؤكدا أن هذا الاتفاق لم يكن ليحدث بدون الجهود الأمريكية وخاصة جهوده كرئيس وأضاف أن عودة الأسرى إلى عائلاتهم بدأت بالفعل.
وعلى الصعيد الأمريكي أعرب ترامب عن فخره بالأحداث الكبرى التي ستشهدها الولايات المتحدة خلال ولايته وهي الذكرى 250 لتأسيس بلاده واستضافة كأس العالم لكرة القدم والألعاب الاولمبية المقبلة.
كما نوه الرئيس ترامب بالعلاقة مع المملكة العربية السعودية والاستثمارات التي أعلنت عليها مؤخرا داعيا المستثمرين من العالم للاستثمار في بلاده. (النهاية)
ا م خ / م م ج
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