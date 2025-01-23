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الرئيس الأمريكي: الولايات المتحدة عانت كثيرا من أوروبا

1/23/2025 2:31:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) دافوس (سويسرا) – 23 – 1 (كونا) -- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إن الولايات المتحدة الامريكية عانت الكثير من شريكها الأوروبي مشددا على نيته في تحقيق العدالة خاصة في العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي وفي الانفاق في حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وقال ترامب خلال كلمة القاها من واشنطن عبر وسيلة التواصل المرئي في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في مدينة (دافوس) السويسرية إن الولايات المتحدة تعاني من عجز تجاري كبير بسبب السياسات غير العادلة التي تنتهجها أوروبا نحو بلاده من خلال فرض تعريفات جمركية عالية والحد من الواردات الأمريكية بما في ذلك المنتجات الزراعية والسيارات.
وانتقد الرئيس الأمريكي بعض الدول الأعضاء في الناتو التي لم تف بالتزاماتها المالية تجاه الحلف ما جعل الولايات المتحدة تتحمل العبء الأكبر من التمويل في الماضي معتبرا ذلك أمرا غير عادل.
وأوضح أن إدارته ضغطت على هذه الدول لزيادة إنفاقها الدفاعي بما يتماشى مع متطلبات الحلف ونجحت في جعلها تلتزم بدفع المزيد قائلا إن هذه الخطوة كانت ضرورية لضمان تحقيق العدالة بين الدول الأعضاء وتعزيز قوة الناتو في مواجهة التحديات الأمنية العالمية.
وجدد تصميمه على رفع المشاركات في الناتو من اثنين الى خمسة في المئة خلال ولايته الحالية مضيفا أن الدول ستلتزم بذلك.
وحول علاقة بلاده بالصين أكد الرئيس ترامب على أهمية تحسين العلاقة مع الصين التي وصفها بأنها تأثرت جراء الإدارة الاريكية السابقة ونتيجة العجز التجاري الضخم الذي بلغ 1ر1 تريليون دولار.
وأفاد الرئيس الأمريكي بأنه أجرى محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول إمكانية خفض الأسلحة النووية بشكل كبير وبأن الصين كانت مستعدة للمشاركة في هذه الجهود خلال ولايته السابقة مشددا على أن نزع السلاح النووي ليس مجرد هدف اقتصادي بل ضرورة إنسانية لتفادي النتائج الكارثية التي قد تنجم عن استخدام هذه الأسلحة.
وأكد ترامب رغبته في إقامة علاقة متوازنة مع الصين معربا عن أمله في أن تلعب الصين دورا إيجابيا في إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وفيما يتعلق بالحرب الروسية - الأوكرانية أكد ترامب أن الجهود جارية لتحقيق تسوية سلمية واصفا الوضع بأنه "مجزرة غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية" بسقوط أرواح ملايين الجنود في ساحات المعركة.
وأشار إلى أن هذه الحرب لم تكن لتبدأ لو كان في منصبه داعيا الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ إلى العمل معا لإنهاء هذا الصراع الذي وصفه بأنه "ميدان قتل مطلق".
وفي سياق متصل اشاد الرئيس الأمريكي بنجاح إدارته في التوسط لاتفاق إيقاف إطلاق النار في غزة مؤكدا أن هذا الاتفاق لم يكن ليحدث بدون الجهود الأمريكية وخاصة جهوده كرئيس وأضاف أن عودة الأسرى إلى عائلاتهم بدأت بالفعل.
وعلى الصعيد الأمريكي أعرب ترامب عن فخره بالأحداث الكبرى التي ستشهدها الولايات المتحدة خلال ولايته وهي الذكرى 250 لتأسيس بلاده واستضافة كأس العالم لكرة القدم والألعاب الاولمبية المقبلة.
كما نوه الرئيس ترامب بالعلاقة مع المملكة العربية السعودية والاستثمارات التي أعلنت عليها مؤخرا داعيا المستثمرين من العالم للاستثمار في بلاده. (النهاية)

ا م خ / م م ج


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