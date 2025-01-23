(كأس العالم لكرة اليد 2025): منتخب الكويت يخسر أمام نظيره البولندي (32 - 42)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 23 - 1 (كونا) -- خسر منتخب
الكويت لكرة اليد اليوم الخميس أمام نظيره منتخب بولندا بنتيجة (32 - 42) ضمن دور المجموعات للتصنيف (كأس الرئيس) في إطار منافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد 2025 والتي انطلقت في 14 يناير الماضي وتستمر حتى 2 فبراير المقبل والمقامة في ثلاث دول كرواتيا والنرويج والدنمارك.
وبدأت المباراة سريعة من الطرفين إذ شهدت تسجيل 7 أهداف للفريقين بأقل من 3 دقائق ليهدأ بعدها رتم المباراة حتى نهاية الشوط الأول والذي انتهى لصالح بولندا (21-15) وفي الشوط حاول لاعبو منتخب الكويت العودة للمباراة لكن خبرة لاعبي المنتخب البولندي مكنتهم من الفوز بالمباراة (42-32).
وكان منتخب الكويت حقق الفوز الثلاثاء الماضي بانطلاق دور المجموعات للتصنيف (كأس الرئيس) على منتخب غينيا بنتيجة (26-24) وتبقت له مباراة أخيرة أمام منتخب الجزائر بعد غد السبت.
وفي وقت سابق من اليوم تعرض منتخب قطر للخسارة الثانية له في الأدوار الرئيسية من البطولة أمام منتخب مقدونيا بنتيجة (34 -39) فيما خسر منتخب تونس أمام التشيك (26 - 32) وكان منتخب قطر خسر أولى مبارياته بهذا الدور أمام منتخب هولندا بنتيجة (37 - 38). (النهاية)
ح م ش / ط أ ب
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