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(كأس العالم لكرة اليد 2025): منتخب الكويت يخسر أمام نظيره البولندي (32 - 42)

1/23/2025 2:31:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 23 - 1 (كونا) -- خسر منتخب الكويت لكرة اليد اليوم الخميس أمام نظيره منتخب بولندا بنتيجة (32 - 42) ضمن دور المجموعات للتصنيف (كأس الرئيس) في إطار منافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد 2025 والتي انطلقت في 14 يناير الماضي وتستمر حتى 2 فبراير المقبل والمقامة في ثلاث دول كرواتيا والنرويج والدنمارك.
وبدأت المباراة سريعة من الطرفين إذ شهدت تسجيل 7 أهداف للفريقين بأقل من 3 دقائق ليهدأ بعدها رتم المباراة حتى نهاية الشوط الأول والذي انتهى لصالح بولندا (21-15) وفي الشوط حاول لاعبو منتخب الكويت العودة للمباراة لكن خبرة لاعبي المنتخب البولندي مكنتهم من الفوز بالمباراة (42-32).
وكان منتخب الكويت حقق الفوز الثلاثاء الماضي بانطلاق دور المجموعات للتصنيف (كأس الرئيس) على منتخب غينيا بنتيجة (26-24) وتبقت له مباراة أخيرة أمام منتخب الجزائر بعد غد السبت.
وفي وقت سابق من اليوم تعرض منتخب قطر للخسارة الثانية له في الأدوار الرئيسية من البطولة أمام منتخب مقدونيا بنتيجة (34 -39) فيما خسر منتخب تونس أمام التشيك (26 - 32) وكان منتخب قطر خسر أولى مبارياته بهذا الدور أمام منتخب هولندا بنتيجة (37 - 38). (النهاية)

ح م ش / ط أ ب


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