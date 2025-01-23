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الرئيس اللبناني يؤكد عمق الروابط التاريخية بين لبنان والسعودية وتعزيز التعاون الثنائي

1/23/2025 2:31:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 23 - 1 (كونا) -- أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم الخميس عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين لبنان والسعودية معربا عن أمله في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة.
واعتبر الرئيس عون خلال لقائه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في القصر الجمهوري في بعبدا ان زيارة الأمير فيصل للبنان تعد "رسالة أمل" مستذكرا الروابط والعلاقات التاريخية بين لبنان والمملكة وفقا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
وأعرب عن شكره للسعودية على جهودها الرامية في إنهاء الفراغ الرئاسي طوال الفترة الماضية مشيرا إلى ان "خطاب القسم كتب لينفذ لاسيما وأنه عكس إرادة الشعب اللبناني وتحدث بلغته".
وأكد ان من أهم اولويات المرحلة المقبلة بعد تشكيل الحكومة هو اعادة الإعمار ومعالجة الوضع الاقتصادي ودعم الجيش والمؤسسات الأمنية.
من جانبه أكد وزير الخارجية السعودي خلال اللقاء حرص القيادة السعودية على أن يعود لبنان كما كان "نبراسا في المنطقة ونموذجا للتعايش والازدهار" منوها بقيادة الرئيس عون وبخطاب القسم "الذي وضع البوصلة في الطريق الصحيح".
وقال ان المملكة ستكون إلى جانب لبنان في المرحلة المقبلة وستتابع مسيرته الجديدة خطوة بخطوة وستعمل مع شركائها في هذا الاتجاه.
وأضاف ان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "منفتح" على الاقتراحات التي تنقل لبنان إلى مستقبل زاهر مؤكدا أهمية الإصلاحات التي تعتزم الحكومة اللبنانية الجديدة القيام بها بعد تشكيلها.
واعتبر وزير الخارجية السعودي انه بالرغم من التحديات المشتركة التي تواجه المنطقة إلا ان المملكة "تنظر بالتفاؤل لمستقبل لبنان في ظل النهج الإصلاحي الذي جاء في خطاب الرئيس جوزيف عون بعد تنصيبه".
وشدد على ان تطبيق الإصلاحات من شأنه تعزيز ثقة شركاء لبنان به وفسح المجال لاستعادة مكانته الطبيعية في محيطه العربي والدولي مشيرا الى تطلع القيادة السعودية إلى لقاء قريب مع الرئيس اللبناني لوضع أسس التعاون بين البلدين.
وأكد أهمية الالتزام باتفاقية ايقاف إطلاق النار بين لبنان وقوات الاحتلال الإسرائيلي بما يشمل الانسحاب الكامل للاحتلال من الأراضي اللبنانية وتطبيق قرار مجلس الأمن 1701 والقرارات الدولية ذات الصلة.
ونقل وزير الخارجية السعودي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الرئيس عون بانتخابه رئيسا للجمهورية وتمنياتهما له بالتوفيق في قيادة لبنان نحو مرحلة جديدة من الازدهار.
من جهته أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية نجيب ميقاتي خلال لقائه وزير الخارجية السعودي في السراي الحكومي ان العلاقة الأخوية المتينة التي تجمع بين لبنان والسعودية "زادتها السنوات عمقا ورسوخا".
وقال المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة في بيان له ان ميقاتي اشار خلال اللقاء الى دعم المملكة الدائم للبنان ووقوفها الى جانبه وقد شكلت "صمام الأمان الذي حفظ وحدة اللبنانيين" بمختلف انتماءاتهم.
وأعرب عن تمنياته بان تشكل زيارة وزير الخارجية السعودي "فاتحة لعودة جميع الأخوة السعوديين إلى لبنان".
وقال ميقاتي انه "مع بداية عهد الرئيس جوزيف عون وتكليف الرئيس المكلف نواف سلام بتشكيل الحكومة الجديدة فإننا نتطلع بأمل إلى احتضان المملكة للبنان ودعمه في كل المجالات في مرحلة النهوض والتعافي".
والتقى الوزير السعودي أيضا مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري حيث تم خلال الاجتماع بحث الأوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين لبنان والسعودية.
كما اجتمع الأمير فيصل مع رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية نواف سلام أكد خلاله وقوف المملكة الى جانب لبنان متمنيا للبنانيين "تغليب المصلحة العليا والسير في الإصلاحات الضرورية".
بدوره رحب سلام بالوزير السعودي معتبرا ان "ثمة فرصة استثنائية للبنان يجب عدم تفويتها" مؤكدا تعاونه الكامل مع الرئيس جوزيف عون. (النهاية)

ف ز / ر س


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