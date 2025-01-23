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انطلاق الجولة الافتتاحية لبطولة العالم للقوارب الكهربائية السريعة بجدة غدا بمشاركة الكويتي يوسف العبدالرزاق

1/23/2025 2:31:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 23 - 1 (كونا) -- تنطلق غدا في مدينة (جدة) منافسات الجولة الافتتاحية لبطولة العالم للقوارب الكهربائية السريعة (إي 1) التي ينظمها الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص بالتعاون مع الاتحاد الدولي للزوارق السريعة وبمشاركة بطل نادي الرياضات البحرية الكويتي يوسف العبدالرزاق.
وقال رئيس الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص الأمير سلطان بن فهد في تصريح صحفي إن استضافة جدة للمحطة الافتتاحية للموسم الثاني من البطولة يعكس مكانة المملكة كمركز رئيس للفعاليات الرياضية العالمية.
وذكر الأمير سلطان أن الاستضافة تجسد الالتزام بتطوير الرياضات المائية ودعم الممارسات المستدامة معربا عن ثقته في أن هذه النسخة ستحقق الأهداف المرجوة منها بتواجد نخبة من الرياضيين فيها.
بدوره أعرب المشارك بفريق مهاجم تشيلسي الإنجليزي ومنتخب ساحل العاج السابق ديدييه دروغبا بطل نادي الرياضات البحرية الكويتي يوسف العبدالرزاق في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عن سعادته بتمثيل دولة الكويت في البطولة أملا في تحقيق نتائج ايجابية بها.
وتعد الجولة الافتتاحية التي تستضيفها المملكة في جدة الأولى ضمن سبع جولات من البطولة الرياضية الصديقة للبيئة التي ستمر على سبع مدن مختلفة حول العالم.
وتقام مرحلة التصفيات غدا الجمعة على أن يقام السباق الرئيسي بعد غد السبت بمشاركة تسعة فرق ووسط حضور نخبة من مالكي القوارب الكهربائية السريعة.
ويتألف كل فريق مشارك من قائدين (رجل وسيدة) يتناوبان على قيادة القارب بما يضفي على السباق أجواء من التشويق والتنافس الكبير.
وتشمل قائمة الفرق المشاركة كلا من فريق العلا ويتقدمه نجم كرة السلة الأمريكية ليبرون جيمس ويمثله كل من الكندي رستي وايات والبريطانية كاتي مانينجز وفريق دروغبا لمالكه نجم كرة القدم السابق ديديه دروغبا ويمثله كل من الكويتي يوسف العبدالرزاق والبريطانية أوبان دنكان.
ويمثل فريق رافا لمالكه نجم التنس السابق رافاييل نادال كل من الفرنسي توم تشيابي والإسبانية كريس لازاراجا في حين ان فريق ميامي برعاية ماغنوس لمالكه مارك أنتوني يمثله كل من السويدي إيريك ستارك والأمريكية آنا جلينون.
ويمثل فريق البرازيل التابع لمجموعة كلاوري لمالكه مارسيلو كلاوري السويدي تيمي هانسن والنرويجية ماريت ستروموي إضافة إلى فريق برادي لمالكه نجم كرة القدم الأمريكية توم برادي ويمثل فريقه كل من البريطاني سام كولمان والفنلندية إيما كيميلاينن.
كما يمثل فريق ويستبروك ريسينغ لمالكه الممثل الأمريكي ويل سميث كل من الإسباني لوكاس أوردونيز والأمريكية سارا برايس فيما يمثل فريق بلو رايزينج لمالكه فيرات كوهلي كل من الأمريكي جون بيترس والجامايكية سارا ميسير في حين يمثل فريق أوكي لمالكه ستيف أوكي كل من الإسباني داني كلوس والسعودية مشاعل العبيدان.
وتنسجم هذه الاستضافة التي تأتي بإشراف وزارة الرياضة السعودية مع جهود المملكة في مجال المياه من خلال تبني أحدث التقنيات الصديقة للبيئة فضلا عن حرص الوزارة على تعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية لاستضافة أكبر الأحداث الرياضي من خلال العمل المستمر على تحقيق المستهدفات الرياضية في (رؤية المملكة 2030). (النهاية)

ف ن / م م ج


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