انطلاق الجولة الافتتاحية لبطولة العالم للقوارب الكهربائية السريعة بجدة غدا بمشاركة الكويتي يوسف العبدالرزاق

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
جدة - 23 - 1 (كونا) -- تنطلق غدا في مدينة (جدة) منافسات الجولة الافتتاحية لبطولة العالم للقوارب الكهربائية السريعة (إي 1) التي ينظمها الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص بالتعاون مع الاتحاد الدولي للزوارق السريعة وبمشاركة بطل نادي الرياضات البحرية الكويتي يوسف العبدالرزاق.
وقال رئيس الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص الأمير سلطان بن فهد في تصريح صحفي
إن استضافة جدة للمحطة الافتتاحية للموسم الثاني من البطولة يعكس مكانة المملكة كمركز رئيس للفعاليات الرياضية العالمية.
وذكر الأمير سلطان أن الاستضافة تجسد الالتزام بتطوير الرياضات المائية ودعم الممارسات المستدامة معربا عن ثقته في أن هذه النسخة ستحقق الأهداف المرجوة منها بتواجد نخبة من الرياضيين فيها.
بدوره أعرب المشارك بفريق مهاجم تشيلسي الإنجليزي ومنتخب ساحل العاج السابق ديدييه دروغبا بطل نادي الرياضات البحرية الكويتي يوسف العبدالرزاق في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عن سعادته بتمثيل دولة الكويت في البطولة أملا في تحقيق نتائج ايجابية بها.
وتعد الجولة الافتتاحية التي تستضيفها المملكة في جدة الأولى ضمن سبع جولات من البطولة الرياضية الصديقة للبيئة التي ستمر على سبع مدن مختلفة حول العالم.
وتقام مرحلة التصفيات غدا الجمعة على أن يقام السباق الرئيسي بعد غد السبت بمشاركة تسعة فرق ووسط حضور نخبة من مالكي القوارب الكهربائية السريعة.
ويتألف كل فريق مشارك من قائدين (رجل وسيدة) يتناوبان على قيادة القارب بما يضفي على السباق أجواء من التشويق والتنافس الكبير.
وتشمل قائمة الفرق المشاركة كلا من فريق العلا ويتقدمه نجم كرة السلة الأمريكية ليبرون جيمس ويمثله كل من الكندي رستي وايات والبريطانية كاتي مانينجز وفريق دروغبا لمالكه نجم كرة القدم السابق ديديه دروغبا ويمثله كل من الكويتي يوسف العبدالرزاق والبريطانية أوبان دنكان.
ويمثل فريق رافا لمالكه نجم التنس السابق رافاييل نادال كل من الفرنسي توم تشيابي والإسبانية كريس لازاراجا في حين ان فريق ميامي برعاية ماغنوس لمالكه مارك أنتوني يمثله كل من السويدي إيريك ستارك والأمريكية آنا جلينون.
ويمثل فريق البرازيل التابع لمجموعة كلاوري لمالكه مارسيلو كلاوري السويدي تيمي هانسن والنرويجية ماريت ستروموي إضافة إلى فريق برادي لمالكه نجم كرة القدم الأمريكية توم برادي ويمثل فريقه كل من البريطاني سام كولمان والفنلندية إيما كيميلاينن.
كما يمثل فريق ويستبروك ريسينغ لمالكه الممثل الأمريكي ويل سميث كل من الإسباني لوكاس أوردونيز والأمريكية سارا برايس فيما يمثل فريق بلو رايزينج لمالكه فيرات كوهلي كل من الأمريكي جون بيترس والجامايكية سارا ميسير في حين يمثل فريق أوكي لمالكه ستيف أوكي كل من الإسباني داني كلوس والسعودية مشاعل العبيدان.
وتنسجم هذه الاستضافة التي تأتي بإشراف وزارة الرياضة السعودية مع جهود المملكة في مجال المياه من خلال تبني أحدث التقنيات الصديقة للبيئة فضلا عن حرص الوزارة على تعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية لاستضافة أكبر الأحداث الرياضي من خلال العمل المستمر على تحقيق المستهدفات الرياضية في (رؤية المملكة 2030). (النهاية)
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