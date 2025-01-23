2 مليون دينار الحد الأدنى لترخيص شركات الوساطة في البورصات الأجنبية

قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في اجتماعه الأخير فرض كفالة إضافية على شركات الخدمات المالية المرخصة للتعامل كوسيط مالي لحساب الغير في البورصات الأجنبية والتي تتعامل بالعقود مقابل الفروقات.



ووفقا لقرار المجلس فإن مجموع الكفالات المطلوبة كحد أدنى من الشركات مقابل الترخيص بعد هذا القرار، يجب أن لا يقل عن مليوني دينار.



ومنح المجلس الشركات مهلة لتصويب أوضاعها وتقديم الكفالات المطلوبة، تنتهي بتاريخ 28 شباط المقبل.