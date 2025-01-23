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تمكين تدعم زيادة أجور 31 موظفًا بحرينيًا في فندق ومنتجع آرت

1/23/2025 8:12:51 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن صندوق العمل "تمكين" عن دعم زيادة أجور 31 موظفًا بحرينيًا في فندق ومنتجع "آرت"، وذلك من خلال برنامج زيادة الأجور، والذي يهدف إلى تشجيع المؤسسات على زيادة أجور الموظفين البحرينيين العاملين في القطاع الخاص، ويساهم في رسم خطط واضحة لنموهم وتطورهم الوظيفي.
ويأتي دعم فندق ومنتجع "آرت" تماشيًا مع أولويات "تمكين" الإستراتيجية للعام 2025، التي تتمثل في تعزيز مكانة وتنافسية المواطن البحريني في القطاع الخاص، وتزويد البحرينيين بالمهارات المناسبة للتطور الوظيفي في القطاع الخاص، إلى جانب منح الأولوية لنمو ورقمنة واستدامة المؤسسات، ودعم النظام البيئي لتعزيز فعالية سوق العمل والقطاع الخاص.
وبهذه المناسبة، قال خالد البيات الرئيس التنفيذي للنمو في صندوق العمل (تمكين): "يثري هذا الدعم قطاع الضيافة كأحد القطاعات الرافدة للاقتصاد الوطني، والذي يوظف أكثر من 30 ألف موظف في مختلف الأدوار والتخصصات، كما يوفر فرص عمل متنوعة للكفاءات المحلية".
وأضاف: "نواصل دعمنا للمؤسسات في جميع القطاعات والمراحل التنموية الراغبة في توفير فرص التوظيف والتطور الوظيفي للكفاءات المحلية، مما يسهم إيجابًا في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة".
من جانبه، قال رامز نعمة المدير العام لفندق ومنتجع "آرت": " فخورون بدعم 31 موظفًا بحرينيًا من ذوي الخبرة والكفاءة، وذلك من خلال دعم "تمكين"، والذي ساهم بشكل أو بآخر في تعزيز فرص النمو للكفاءات المحلية وترسيخ الولاء المؤسسي لدى الموظفين العاملين معنا، فمن خلال برنامج زيادة الأجور، استفاد أكثر من 63% من الموظفين البحرينيين بفندق ومنتجع "آرت" وسنواصل التزامنا في تعزيز مناصب البحرينيين وتوليهم مناصب قيادية وإدارية".
ويُعد فندق ومنتجع "آرت" في جزر أمواج من أبرز الوجهات السياحية في البحرين، ويلبي احتياجات العائلات والأفراد، حيث يضم الفندق شاطئ خاص يعد الأكبر في مملكة البحرين، إلى جانب حمامات سباحة، ومطاعم عالمية، وناديًا صحيًا يقدم خدمات راقية، مما يضمن تجربة استثنائية للضيوف.
ويتميز الفندق بالتزامه بدعم الكوادر الوطنية، حيث يشغل البحرينيون نسبة كبيرة من الوظائف القيادية والإدارية مع التركيز على تطوير مهاراتهم بالتعاون مع برامج "تمكين" المتعددة.
وقد طرح صندوق العمل (تمكين) حزمة من البرامج الهادفة لدعم التوظيف والتطور الوظيفي للكوادر الوطنية بهدف جعل المواطن البحريني الخيار الأمثل للتوظيف، إلى جانب برامج دعم المؤسسات المتعددة وتعزيز القطاع الخاص، ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في المملكة.

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