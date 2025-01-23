تمكين تدعم زيادة أجور 31 موظفًا بحرينيًا في فندق ومنتجع آرت

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- Akhbar Al Khaleej) أعلن صندوق العمل "تمكين" عن دعم زيادة أجور 31 موظفًا بحرينيًا في فندق ومنتجع "آرت"، وذلك من خلال برنامج زيادة الأجور، والذي يهدف إلى تشجيع المؤسسات على زيادة أجور الموظفين البحرينيين العاملين في القطاع الخاص، ويساهم في رسم خطط واضحة لنموهم وتطورهم الوظيفي.
ويأتي دعم فندق ومنتجع "آرت" تماشيًا مع أولويات "تمكين" الإستراتيجية للعام 2025، التي تتمثل في تعزيز مكانة وتنافسية المواطن البحريني في القطاع الخاص، وتزويد البحرينيين بالمهارات المناسبة للتطور الوظيفي في القطاع الخاص، إلى جانب منح الأولوية لنمو ورقمنة واستدامة المؤسسات، ودعم النظام البيئي لتعزيز فعالية سوق العمل والقطاع الخاص.
وبهذه المناسبة، قال خالد البيات الرئيس التنفيذي للنمو في صندوق العمل (تمكين): "يثري هذا الدعم قطاع الضيافة كأحد القطاعات الرافدة للاقتصاد الوطني، والذي يوظف أكثر من 30 ألف موظف في مختلف الأدوار والتخصصات، كما يوفر فرص عمل متنوعة للكفاءات المحلية".
وأضاف: "نواصل دعمنا للمؤسسات في جميع القطاعات والمراحل التنموية الراغبة في توفير فرص التوظيف والتطور الوظيفي للكفاءات المحلية، مما يسهم إيجابًا في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة".
من جانبه، قال رامز نعمة المدير العام لفندق ومنتجع "آرت": " فخورون بدعم 31 موظفًا بحرينيًا من ذوي الخبرة والكفاءة، وذلك من خلال دعم "تمكين"، والذي ساهم بشكل أو بآخر في تعزيز فرص النمو للكفاءات المحلية وترسيخ الولاء المؤسسي لدى الموظفين العاملين معنا، فمن خلال برنامج زيادة الأجور، استفاد أكثر من 63% من الموظفين البحرينيين بفندق ومنتجع "آرت" وسنواصل التزامنا في تعزيز مناصب البحرينيين وتوليهم مناصب قيادية وإدارية".
ويُعد فندق ومنتجع "آرت" في جزر أمواج من أبرز الوجهات السياحية في البحرين، ويلبي احتياجات العائلات والأفراد، حيث يضم الفندق شاطئ خاص يعد الأكبر في مملكة البحرين، إلى جانب حمامات سباحة، ومطاعم عالمية، وناديًا صحيًا يقدم خدمات راقية، مما يضمن تجربة استثنائية للضيوف.
ويتميز الفندق بالتزامه بدعم الكوادر الوطنية، حيث يشغل البحرينيون نسبة كبيرة من الوظائف القيادية والإدارية مع التركيز على تطوير مهاراتهم بالتعاون مع برامج "تمكين" المتعددة.
وقد طرح صندوق العمل (تمكين) حزمة من البرامج الهادفة لدعم التوظيف والتطور الوظيفي للكوادر الوطنية بهدف جعل المواطن البحريني الخيار الأمثل للتوظيف، إلى جانب برامج دعم المؤسسات المتعددة وتعزيز القطاع الخاص، ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في المملكة.
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