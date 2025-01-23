سيارتو: الاتصالات بين بوتين وترامب تعطي أملا بتسوية الأزمة الأوكرانية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعرب وزير
الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو عن تفاؤله بإمكانية تسوية النزاع في أوكرانيا في حال إقامة اتصالات مباشرة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين
والأمريكي دونالد ترامب.
وقال سيارتو اليوم الخميس: "إذا أقيمت اتصالات مباشرة بين دونالد ترامب
وفلاديمير بوتين، فسيكون لدينا أمل كبير في أن تنتهي الحرب في أراضي جارنا أخيرا".
وأضاف الوزير الهنغاري: "على رئيسي الولايات المتحدة وروسيا التحدث مباشرة مرة أخرى بعد سنوات طويلة، وأعتقد أنه في الوقت الحالي لا يمكننا تصور سيناريو أكثر إيجابية من الاتصالات المباشرة بين ترامب وبوتين".
وتابع: "نحن نعقد آمالا كبيرة على دونالد ترامب، ونأمل أن تؤدي المفاوضات المباشرة بين روسيا والولايات المتحدة إلى إنهاء الحرب في البلد المجاور."
وفي وقت سابق هذا الأسبوع أكد بوتين انفتاح موسكو على الحوار مع الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن أوكرانيا.
وكان ترامب قد صرح في وقت سابق هذا الشهر بأنه يعتزم عقد لقاء بوتين "سريعا جدا" بعد تنصيبه، دون أن يحدد موعدا للاجتماع الذي سيكون الأول بين رئيسي البلدين منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022.
RT
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