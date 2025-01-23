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سيارتو: الاتصالات بين بوتين وترامب تعطي أملا بتسوية الأزمة الأوكرانية

1/23/2025 8:10:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعرب وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو عن تفاؤله بإمكانية تسوية النزاع في أوكرانيا في حال إقامة اتصالات مباشرة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.
وقال سيارتو اليوم الخميس: "إذا أقيمت اتصالات مباشرة بين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين، فسيكون لدينا أمل كبير في أن تنتهي الحرب في أراضي جارنا أخيرا".


وأضاف الوزير الهنغاري: "على رئيسي الولايات المتحدة وروسيا التحدث مباشرة مرة أخرى بعد سنوات طويلة، وأعتقد أنه في الوقت الحالي لا يمكننا تصور سيناريو أكثر إيجابية من الاتصالات المباشرة بين ترامب وبوتين".


وتابع: "نحن نعقد آمالا كبيرة على دونالد ترامب، ونأمل أن تؤدي المفاوضات المباشرة بين روسيا والولايات المتحدة إلى إنهاء الحرب في البلد المجاور."


وفي وقت سابق هذا الأسبوع أكد بوتين انفتاح موسكو على الحوار مع الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن أوكرانيا.


وكان ترامب قد صرح في وقت سابق هذا الشهر بأنه يعتزم عقد لقاء بوتين "سريعا جدا" بعد تنصيبه، دون أن يحدد موعدا للاجتماع الذي سيكون الأول بين رئيسي البلدين منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022.

RT

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