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واجهة 'One UI 7' التجريبية تحصد إشادة واسعة من عشاق التقنية

1/23/2025 8:10:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- صُممت واجهة "One UI 7" التجريبيّة لتكون رفيقاً ذكياً حقيقياً، وقد حازت على تقييمات إيجابية من أبرز الصحفيين والخبراء التقنيين بفضل تصميمها الجديد كلياً الذي يُعيد تعريف تجربة المستخدم.
وكانت سامسونج قد أطلقت الشهر الماضي برنامج النسخة التجريبية من 'One UI 7'، ليضع معايير جديدة لتقنيات الذكاء الاصطناعي على الأجهزة المحمولة. وقد حقق البرنامج إقبالاً غير مسبوق، حيث سجلت الجولة الأولى من المستخدمين التجريبيين أكثر من ضعف معدل التسجيل الذي شهده برنامج 'One UI 6' التجريبي.
وتدمج واجهة 'One UI 7' بشكل متكامل وكلاء الذكاء الاصطناعي والإمكانات متعددة الوسائط في كل جانب من جوانب الاستخدام، ما يسهل تنفيذ المهام المعقدة ويجعل كل تفاعل مع الجهاز أكثر سهولة وانسيابية وملاءمة لاحتياجات المستخدم.
كما سيتم إطلاق واجهة 'One UI 7' رسمياً مع أجهزة سلسلة 'Galaxy S' المقبلة. ويمكنكم الاطلاع على الآراء التالية لمعرفة انطباعات الخبراء التقنيين فيما يتعلّق بالنسخة التجريبية من 'One UI 7'.
9to5Google
"لقد أتقنت سامسونج الأمر تماماً هذا العام."
BooredAtWork
"واجهة One UI 7 ستغير أجهزة 'Galaxy' إلى الأبد، وأعتقد أن الكثيرين سيُبهرون بما سيشاهدونه."
PhoneArena
"يبدو أن واجهة One UI 7 تتجه نحو تحقيق نجاح ساحق."
TA Tech Tips
"واجهة 'One UI 7' ستحول هاتفك إلى قوة لا تضاهى في الذكاء الاصطناعي. جربها، إنها مذهلة بكل معنى الكلمة."
TechRadar
"سامسونج كانت السباقة في بدء الثورة الكبرى في مجال الذكاء الاصطناعي للهواتف الذكية خلال عام 2024 مع ميزات 'Galaxy AI' في يناير، واستمرت في تعزيز هذه القدرات مع كل تحديث جديد لواجهة ." 'One UI'
XeeTechCare
"أعتقد أن سامسونج بدأت بداية مذهلة. وأعلم أن هناك المزيد من ميزات الذكاء الاصطناعي القادمة. هذه مجرد البداية."


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