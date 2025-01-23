محافظة القدس: الإجراءات التعسفية عند الحواجز تعمق فصل القدس عن الضفة

MENAFN - Palestine News ) القدس -PNN- عبرت محافظة القدس عن مخاوفها العميقة من الإجراءات التعسفية التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي عند الحواجز المحيطة بمدينة القدس، ما يعكس سياسة الاحتلال في تقطيع أوصال الضفة الغربية وعدم وجود تواصل جغرافي بين القدس وبقية المدن الفلسطينية، وهو ما يهدف إلى القضاء على الحلم الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية ذات حدود متواصلة.

وأشارت المحافظة في بيان لها، اليوم الخميس، إلى أن المدينة تشهد منذ أيام تشديدات غير مسبوقة عند الحواجز العسكرية، ما ضاعف معاناة المواطنين بشكل كبير، خصوصا عند حاجز جبع شمال شرق القدس، حيث يُجبر المواطنون يوميا على الانتظار لساعات طويلة تصل في المتوسط إلى ست ساعات، ما يعيق حياتهم اليومية ويزيد الضغط النفسي والاقتصادي عليهم.

ولفتت إلى أن أبرز الحواجز العسكرية التي تُعرّض المقدسيين للتنكيل اليومي: حاجز قلنديا شمال القدس، وحاجز شعفاط شمال شرق المدينة، وحاجز الكونتينر جنوب شرق المدينة، إضافة إلى حاجز جبع شمال شرق المدينة.

وقالت المحافظة، إن هذه الحواجز تمثل نقاط إذلال يومية للمواطنين، حيث يتعرضون للتفتيش المهين والممارسات التعسفية التي تؤدي إلى تعطيل حياتهم بشكل شبه يومي.

وفي السياق ذاته، تشهد المدينة نصب حواجز عسكرية "طيارة" في أحياء مثل: جبل المكبر، وسلوان، والعيسوية، والعيزرية وحزما وغيرها من البلدات المقدسية، حيث تفتش قوات الاحتلال المركبات، وتحتجز الشبان بشكل تعسفي، وتفرض غرامات مالية باهظة على المواطنين.

ويحيط بمدينة القدس 82 حاجزًا تتنوع بين إغلاقات ترابية، وبوابات حديدية، وحواجز دائمة وأخرى طيارة، إضافة إلى جدار الفصل العنصري التوسعي، حيث تعزل هذه الحواجز بلدات القدس عن قلب المدينة، كما تفصل بين البلدات بعضها عن بعض، وتمنع التواصل الجغرافي مع المدن الفلسطينية الأخرى.

وأكدت المحافظة، أن ما تشهده المدينة من إجراءات مشددة وغير مسبوقة، هو جزء من الحرب التي تشنها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وما يجري في جنين، بهدف إشعال المزيد من التوترات، خاصة بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واسترضاء حكومة الاحتلال لوزير ماليتها المتطرف بتسلئيل سموتريش، بتوسيع العدوان في مدن الضفة الغربية، وبالتالي جر المنطقة إلى مواجهة شاملة من خلال هذه السياسات التي تهدف إلى خلق مناخ من العنف، تمهيداً لتصعيد الوضع الميداني.

ودعت، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية للضغط على سلطات الاحتلال لوقف هذه السياسات القمعية التي تؤثر بشكل كبير في حياة الفلسطينيين، وتزيد معاناتهم اليومية.