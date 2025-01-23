مسؤولة أممية: نتطلع إلى وقف دائم لإطلاق النار بغزة لإغاثة المحتاجين

MENAFN - Palestine News ) دافوس / PNN -أكدت المديرة العامة لمنظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة آمي بوب، على ضرورة استدامة وقف إطلاق النار في غزة ليتمكن المجتمع الدولي من إيصال المساعدات الإنسانية اللازمة إلى السكان.

جاء ذلك في مقابلة مع الأناضول على هامش مشاركة بوب بالاجتماعات السنوية الـ55 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية، تطرقت فيها إلى اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة بين حركة حماس وإسرائيل.

ودعت بوب إلى "ضمان دعم المجتمع الدولي القوي لوقف إطلاق النار، والدفع لتنفيذه واستمراره، لأنه بدون وقف النار لن نتمكن من إيصال المساعدات إلى غزة".

وشددت على أهمية تحقيق وقف إطلاق نار دائم في غزة، مؤكدة أن الاحتياجات الإنسانية في المنطقة وصلت إلى "مستويات فلكية".

وأشارت بوب إلى أن العديد من الاحتياجات الأساسية مثل المأوى، والطعام، والمياه النظيفة، والأدوية، ومستلزمات النظافة لا يتم تلبيتها.

وتابعت: "بدون وقف إطلاق النار لا يمكننا إيصال هذه المساعدات الأكثر إلحاحًا. الأطراف المتنازعة بحاجة إلى مواصلة المفاوضات وإيجاد طريق للمضي قدمًا. لكننا، كغيرنا من المؤسسات الإنسانية، نتطلع لاستمرار وقف إطلاق النار لتلبية احتياجات الفئات الأكثر ضعفًا".

وأضاف،"مهمتنا أولًا وقبل كل شيء هي تقديم المساعدات الإنسانية، أما كيفية تنفيذ الأطراف للاتفاقات فهو ليس ضمن نطاق عملنا".

وأوضحت بوب أن المنظمة تعمل على إيصال المساعدات إلى غزة، مضيفة: "حتى الآن، للأسف، لم تصل المساعدات الإنسانية إلى المستوى المطلوب. فالصراع، وانعدام الأمن، ونهب الشاحنات، والمشكلات المشابهة تجعل إيصال المساعدات للمحتاجين أمرًا بالغ الصعوبة".

كما أشارت بوب لوجود مهام كثيرة يجب تنفيذها على الأرض في غزة، مؤكدة على أهمية الدعم الدولي لتنفيذ وقف إطلاق النار وضمان استمراره.

والأحد، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل، ويستمر في مرحلته الأولى لمدة 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025 إبادة جماعية بقطاع غزة، خلّفت أكثر من 158 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.