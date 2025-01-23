الاحتلال يغلق عدة مداخل في سلفيت

MENAFN - Palestine News ) سلفيت / PNN - أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عدة مداخل في محافظة سلفيت.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أعادت إغلاق مدخل سلفيت الشمالي بالبوابة الحديدية، بعد أن أقامت عليه صباح اليوم حاجزاً عسكرياً مشدداً وعرقلت حركة المواطنين. كما واصلت إغلاق البوابة الحديدية المقامة عند مدخل بلدة دير بلوط باتجاه قرية رافات والبلدات الغربية.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال واصلت إغلاق مداخل بلدة بروقين، ومردا، وديراستيا، وياسوف.

يذكر أن قوات الاحتلال تغلق مدخل بلدة كفر الديك بالبوابة الحديدية منذ أكثر من عام.