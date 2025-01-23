الاحتلال يغلق عدة مداخل في سلفيت

(MENAFN
- Palestine News Network
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سلفيت / PNN - أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عدة مداخل في محافظة سلفيت.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أعادت إغلاق مدخل سلفيت الشمالي بالبوابة الحديدية، بعد أن أقامت عليه صباح اليوم حاجزاً عسكرياً مشدداً وعرقلت حركة المواطنين. كما واصلت إغلاق البوابة الحديدية المقامة عند مدخل بلدة دير بلوط باتجاه قرية رافات والبلدات الغربية.
وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال واصلت إغلاق مداخل بلدة بروقين، ومردا، وديراستيا، وياسوف.
يذكر أن قوات الاحتلال تغلق مدخل بلدة كفر الديك بالبوابة الحديدية منذ أكثر من عام.
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