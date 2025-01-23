وزارة التخطيط والتعاون الدولي تبحث مع القنصلية البريطانية برامجها للعام 2025

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - عقدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، اليوم الخميس، الاجتماع السنوي للمشاورات مع القنصلية البريطانية العامة في القدس، بهدف تعزيز سبل التعاون الثنائي ومتابعة سير العمل في المشاريع المشتركة، إضافة إلى الاطلاع على برنامج القنصلية للعام الجاري.

وترأس الاجتماع، التخطيط والتعاون الدولي وائل زقوت، والقنصل البريطاني العام في القدس هيلين وينترتون.

وتمت خلال اللقاء مناقشة البرامج الجديدة التي ستقدمها القنصلية البريطانية في مجالات الطاقة المتجددة، والاقتصاد الرقمي، والصحة، والحوكمة.

وأكد المجتمعون أهمية تعزيز التعاون في هذه القطاعات الأساسية التي تساهم في تمكين الحكومة الفلسطينية من تنفيذ مشاريعها التنموية بشكل مستدام وفعّال، والتأكيد على ضرورة استمرار التنسيق بين الجانبين لضمان نجاح تنفيذ هذه البرامج والمشاريع.