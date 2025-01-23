وزارة التخطيط والتعاون الدولي تبحث مع القنصلية البريطانية برامجها للعام 2025

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - عقدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، اليوم الخميس، الاجتماع السنوي للمشاورات مع القنصلية البريطانية العامة في القدس، بهدف تعزيز سبل التعاون الثنائي ومتابعة سير العمل في المشاريع المشتركة، إضافة إلى الاطلاع على برنامج القنصلية للعام الجاري.
وترأس الاجتماع، وزير التخطيط والتعاون الدولي وائل زقوت، والقنصل البريطاني العام في القدس هيلين وينترتون.
وتمت خلال اللقاء مناقشة البرامج الجديدة التي ستقدمها القنصلية البريطانية في مجالات الطاقة المتجددة، والاقتصاد الرقمي، والصحة، والحوكمة.
وأكد المجتمعون أهمية تعزيز التعاون في هذه القطاعات الأساسية التي تساهم في تمكين الحكومة الفلسطينية من تنفيذ مشاريعها التنموية بشكل مستدام وفعّال، والتأكيد على ضرورة استمرار التنسيق بين الجانبين لضمان نجاح تنفيذ هذه البرامج والمشاريع.
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