مستشفى العودة في غزة: 520 هجوماً للاحتلال على مستشفيات القطاع خلال الحرب

(MENAFN
- Palestine News Network
)
غزة / PNN - أعلن مستشفى العودة في غزة، أن الاحتلال شنّ خلال فترة الحرب 520 هجوماً استهدف المستشفيات في القطاع.
وفي بيان، اليوم الخميس، أشار المستشفى إلى أن الاحتلال استهدف أكثر من 100 فريق إسعاف واعتقل 2260 من أفراد الطواقم الطبية خلال الحرب.
وأكد استشهاد 6 من العاملين في مستشفى العودة بتل الزعتر أثناء حصاره من قِبَل الاحتلال.
وسبق أن أفادت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الخميس، بانتشال جثامين أكثر من 50 شهيداً من مناطق متفرّقة في مدينتي رفح وخان يونس جنوبي القطاع.
وأشار الدفاع المدني في غزة إلى أن إجمالي ما تم انتشاله منذ تنفيذ وقف إطلاق النار الأحد الماضي بلغ 162 شهيداً.
MENAFN23012025000205011050ID1109121684
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.