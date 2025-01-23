مستشفى العودة في غزة: 520 هجوماً للاحتلال على مستشفيات القطاع خلال الحرب

MENAFN - Palestine News ) غزة / PNN - أعلن مستشفى العودة في غزة، أن الاحتلال شنّ خلال فترة الحرب 520 هجوماً استهدف المستشفيات في القطاع.

وفي بيان، اليوم الخميس، أشار المستشفى إلى أن الاحتلال استهدف أكثر من 100 فريق إسعاف واعتقل 2260 من أفراد الطواقم الطبية خلال الحرب.

وأكد استشهاد 6 من العاملين في مستشفى العودة بتل الزعتر أثناء حصاره من قِبَل الاحتلال.

وسبق أن أفادت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الخميس، بانتشال جثامين أكثر من 50 شهيداً من مناطق متفرّقة في مدينتي رفح وخان يونس جنوبي القطاع.

وأشار الدفاع المدني في غزة إلى أن إجمالي ما تم انتشاله منذ تنفيذ وقف إطلاق النار الأحد الماضي بلغ 162 شهيداً.