فريحات يسأل الصفدي .. من يقصد بالمليشيات المسلحة ؟

MENAFN - Amman Net) وجه النائب ينال فريحات سؤالاً لوزير الخارجية أيمن الصفدي حول تصريحاته التي أدلى بها خلال مشاركته بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، فيما يتعلق بضرورة عدم وجود ميليشيات مسلحة في غزة.

فطلب فريحات من الصفدي توضيح بمن يقصد تحديداً في وصفه، متسائلاً هل يجوز أن يصف الوزير تنظيمات فلسطينية شاركت بآخر ديمقراطية وشكلت الحكومة الفلسطينية بالميليشيات.

كما تسائل فريحات إن كانت التوصيفات التي صدرت من الوزير تعتبر إدانة للعمل النضالي للشعب الفلسطيني في دفاعه عن ارضه، وبما يتناقض مع التشريعات الدولية التي تقر بحق الشعوب بمقاومة محتليها.

وختم بالسؤال إن كان الوزير يدرك مخاطر سحب السلاح من أيدي المقاومين بما يتيح الفرصة للإحتلال للهيمنة المطلقة على كامل أراضي فلسطين والبدء بمخططاته التوسعية ضد الأردن.

وتالياً النص الكامل للسؤال.

بسم الله الرحمن الرحيم

سعادة رئيس مجلس النواب الأكرم

استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى معالي وزير الخارجية وشؤون المغتربين.

نص السؤال:

١- من هي الجهات التي قصدها وزير الخارجية بوصف " تنظيمات مسلحة" و / أو " مليشيات مسلحة " و / أو " مجموعات مسلحة" في فلسطين خلال مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دورته ال ٥٥ في دافوس؟

٢- هل يجوز أن يصف الوزير تنظيمات فلسطينية شاركت بآخر انتخابات ديمقراطية في فلسطين وشكل الفائز منها الحكومة الفلسطينية بالميليشيات و / أو التنظيمات المسلحة و / أو مجموعات مسلحة ؟

٣- ألا تعتبر هذه التصريحات تدخلا في الشؤون الداخلية لدولة فلسطين؟

٤- ألا تعتبر التوصفيات التي صدرت عن الوزير إدانة للعمل الجهادي والنضالي الذي تنفذه كافة الفصائل الفلسطينية وأبناء الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني لأراضيهم منذ بدء احتلال فلسطين ؟

٥- ألا يتناقض تصريح الوزير مع التشريعات الدولية التي تقر بشرعية مواجهة ومقاومة الاحتلال بالسلاح ؟

٦- لماذا صمت الوزير في حديثه عن تسليح مئات آلاف المستوطنين الصهاينة في الأراضي الفلسطينية المحتلة باعتبار ذلك إحدى خطوات تنفيذ مخططات التهجير لأهل فلسطين وتوطينهم في الأردن؟

٧- هل يدرك الوزير مخاطر سحب السلاح من أيدي المقاومين من أبناء فلسطين على الأردن وفلسطين وان ذلك من شأنه إتاحة الفرصة لفرض الاحتلال الهيمنة المطلقة على كامل أراضي فلسطين المحتلة وبالتالي البدء بمخططاته التوسعية ضد الأردن ؟

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،