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طاقة الأعيان تلتقي الوزير الخرابشة

1/23/2025 7:05:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- التقت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان، برئاسة المهندس فاروق الحياري، اليوم الخميس، مع وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، وعدد من المعنيين في الوزارة.
وقال الحياري إن ملف الطاقة يعتبر على درجة عالية من الأهمية الوطنية، لما له من إسهامات في تحقيق الأهداف الوطنية والنمو الاقتصادي، وهو ما يتطلب الاستمرار في تعظيم استغلال المصادر المحلية للطاقة وتحقيق الاعتماد على الذات والحفاظ على أمن التزود بالطاقة، بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي والبرامج والمشاريع المنبثقة عنها.
وبين أن اللقاءات التي تعقدها اللجنة بصورة دورية مع الوزارة بصفتها الدستورية والرقابية تندرج ضمن إطار زمني محدد لمتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة والإجراءات المتخذة لمعالجة خسائر شركة الكهرباء الوطنية، والتوسع في استغلال الغاز الطبيعي المنتج من حقل الريشة الغازي، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي، واستغلال الثروات الطبيعية.
من جهته، قال الخرابشة إن مسؤوليات الوزارة تشمل عملية التخطيط الشامل للقطاع، ووضع السياسات العامة، والتأكد من تنفيذها بما يحقق الأهداف العامة لقطاع الطاقة، مبينًا أن القطاع يهدف إلى توفير الطاقة بأشكالها المختلفة للتنمية الشاملة وتنظيم شؤونها، وتبادل الطاقة الكهربائية مع الدول المجاورة، واستقطاب رأس المال العالمي للاستثمار في هذا المجال، خاصة في مجال توليد الطاقة الكهربائية، وإنتاج المشتقات النفطية، ونقل النفط والغاز، واستغلال المصادر المحلية للطاقة.
وأضاف أن الوزارة لديها برنامج واضح ومحدد بإطار زمني لمعالجة خسائر شركة الكهرباء الوطنية، مرجحًا أن يطرأ تغير إيجابي على وضع الشركة خلال السنوات القليلة القادمة.
وأكد الاستمرار في تكثيف العمل مع شركة البترول الوطنية لتطوير حقل الريشة الغازي وزيادة إنتاجه، وتوسيع استخدامات الغاز الطبيعي في القطاعات المختلفة.
وقال إن الوزارة ستستمر في زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي، وسيكون للأردن دور في صناعة الهيدروجين الأخضر، واستقطاب الاستثمارات في هذا المجال.


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