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الاستثمار النيابية تقر مشروع قانون الإحصاءات العامة لعام 2024

1/23/2025 7:05:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الخميس، برئاسة النائب خالد أبو حسان، مشروع قانون الإحصاءات العامة لعام 2024، بحضور وزير الدولة أحمد العويدي وأمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي مروان الرفاعي ومدير دائرة الإحصاءات العامة حيدر الفريحات.
وأشاد أبو حسان بقرار الحكومة الحاسم والمتوازن بشأن مراجعة آلية احتساب المكافآت في الدوائر الرسمية، منوهًا أن القرار يشكل خطوة هامة نحو تعزيز العدالة والمساواة في توزيع المكافآت، ويعكس التزام الحكومة العميق بالشفافية والعدالة في إدارة الموارد العامة.
وأكد أبو حسان أن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد إجراء مناقشات مستفيضة حول مشروع القانون وإجراء التعديلات اللازمة، مشيرًا إلى أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحسين الأداء الحكومي، وتسهيل عملية اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية المبنية على بيانات دقيقة وموثوقة، مما يسهم في التصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المملكة.
وقال أبو حسان إن مشروع القانون يعتبر خطوة محورية في الاستجابة للتوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى تطوير التشريعات الاقتصادية والإدارية بما يسهم في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، كما يركز على تعزيز جمع وتحليل البيانات في المملكة، ما يتماشى مع التوجهات الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أن المشروع يتضمن آليات لحماية البيانات الشخصية للمواطنين، مع فرض عقوبات صارمة ضد أي محاولات لتسريب أو إساءة استخدام هذه البيانات، لضمان حماية خصوصية الأفراد وموثوقية المعلومات.
من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة أهمية القانون في تعزيز الشفافية الحكومية وتوفير قاعدة بيانات موثوقة لدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية، مشددين على أن البيانات الدقيقة تعد عنصرًا أساسيًا في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة، مشيرين إلى أن التعاون بين جميع الجهات الحكومية سيكون عاملًا حاسمًا في نجاح تطبيق القانون.
بدوره، أكد وزير الدولة الدكتور أحمد عويدي العبادي أن مشروع القانون يعد خطوة استراتيجية هامة لدعم عمل الحكومة المبني على البيانات الدقيقة، مشيرًا إلى أن إنشاء "مركز بيانات وطني تفاعلي" كما ورد في مشروع القانون سيكون له دور كبير في توفير قاعدة بيانات شاملة، مما يسهم في تحسين قدرة الدولة على اتخاذ قرارات مبنية على أسس علمية.
من جهته، أكد الفريحات أن مشروع القانون يتضمن إنشاء "مركز بيانات وطني تفاعلي" الذي سيسهم بشكل كبير في تحسين جودة البيانات الحكومية، ويعزز تكامل المعلومات بين مختلف المؤسسات الحكومية، موضحًا أن المركز سيوفر قاعدة بيانات موثوقة تساعد في اتخاذ قرارات علمية، لدعم قدرة الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية بكفاءة.
من جانبه، أكد أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور مروان الرفاعي أن البيانات الدقيقة تعد من أساسيات نجاح أي عملية تنموية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يسعى لتحسين جمع البيانات وتوسيع نطاق استخدامها.


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