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الموافقة على توسعة مطار الملك الحسين الدولي في العقبة

1/23/2025 7:05:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قرر مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الموافقة على المخطط الشمولي لمطار الملك الحسين الدولي، والذي يشمل توسعة المطار وبدء التحضير لطرحه كفرصة استثمارية للتطوير والتشغيل من قبل شركة تطوير العقبة.


ويأتي القرار ضمن رؤية السلطة والمخطط الشمولي الحضري 2040 لمواكبة التغيرات الإقليمية والدولية، وبما يسهم في رفع تنافسية مطار العقبة على المستوى العالمي وتطبيق أفضل المعايير العالمية في تشغيل وإدارة المطارات.

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