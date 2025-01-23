Thursday, 23 January 2025 12:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انتقادات واسعة لبرنامج هيلدا خليفة الجديد الأسد الحقيقي

1/23/2025 7:05:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ظهرت مقدمة البرامج اللبنانية هيلدا خليفة في برنامج جديد بعنوان "الأسد الحقيقي"، بعد شهرتها من خلال تقديم برنامج "ستار أكاديمي". البرنامج هو منافسة بين مجموعة من الشباب والفتيات داخل منزل في غابة، بهدف الفوز بلقب "الأسد الحقيقي"، وهو نوع من برامج المواعدة يشبه "قسمة ونصيب".


لكن سرعان ما تعرضت خليفة لانتقادات شديدة بسبب مشاركتها في تقديم البرنامج، حيث اعتبر الكثير من المتابعين أن هذا البرنامج لا يتناسب مع تاريخها، خاصة بعد تقديمها لبرنامج "ستار أكاديمي". وانتقد البعض البرنامج بشدة، واعتبروه "إهانة" للمرأة وعودة إلى عصور "الجواري"، كما اعتبروا أنه يمثل سقطة للإعلامية خليفة.

24

MENAFN23012025000208011052ID1109121671

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث