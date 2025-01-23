انتقادات واسعة لبرنامج هيلدا خليفة الجديد الأسد الحقيقي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ظهرت مقدمة البرامج اللبنانية هيلدا خليفة في برنامج جديد بعنوان "الأسد الحقيقي"، بعد شهرتها من خلال تقديم برنامج "ستار أكاديمي". البرنامج هو منافسة بين مجموعة من الشباب والفتيات داخل منزل في غابة، بهدف الفوز بلقب "الأسد الحقيقي"، وهو نوع من برامج المواعدة يشبه "قسمة ونصيب".



لكن سرعان ما تعرضت خليفة لانتقادات شديدة بسبب مشاركتها في تقديم البرنامج، حيث اعتبر الكثير من المتابعين أن هذا البرنامج لا يتناسب مع تاريخها، خاصة بعد تقديمها لبرنامج "ستار أكاديمي". وانتقد البعض البرنامج بشدة، واعتبروه "إهانة" للمرأة وعودة إلى عصور "الجواري"، كما اعتبروا أنه يمثل سقطة للإعلامية خليفة.

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