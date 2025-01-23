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محمود العسيلي يطرح أغنية 'زعلان مني يا شتا'

1/23/2025 7:05:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- طرح المطرب محمود العسيلي، أحدث أغانيه بعنوان ((زعلان مني يا شتا))، على ((يوتيوب)) وجميع المنصات الغنائية.
صناع أغنية ((زعلان مني يا شتا))
الأغنية من تأليف فليبينو، ألحان عسيلي، توزيع على فتح الله، ولم تُطرح الأغنية بطريقة الفيديو كليب.

المصري اليوم

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