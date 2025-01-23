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بعد شائعة العاصفة غير المسبوقة..الارصاد : احذروا هؤلاء

1/23/2025 7:05:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - شدد مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد آل خطاب، على أهمية عدم اعتماد أي معلومات جوية لا تصدر عن إدارة الأرصاد الجوية، لافتًا إلى أن الكثير من المعلومات المتداولة التي تحمل طابع التهويل تكون بهدف جذب الانتباه أو لأغراض تجارية بحتة .
واهاب ال خطاب عبر موقع الوكيل بالجميع استقاء المعلومات الجوية من مصادرها الرسمية لتجنب الإشاعات والتضليل.
ونفى ال خطاب ما يتم تداوله في بعض المصادر غير الرسمية حول عاصفة ثلجية غير مسبوقة قادمة الى الاردن الشهر الحالي .
وكانت مصادر غير رسمية تحدثت عن عاصفة غير مسبوقة قادمة الى الاردن ستؤثر على الحياة العامة واغلاق الطرق اثارت القلق بين المواطنين .

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