منتجع "مازاغان" يستهل عام 2025 بتجارب استثنائية تُلبّي تطّلعات جميع المسافرين

(MENAFN
- Virtue mena) الجديدة، المغرب، 23 يناير 2025: استعداداً لبداية عام جديد، أعلن منتجع مازاغان عن عرضه الجديد وتجارب مصممة لتلبية تطلعات جميع المسافرين حيث تجمع بين الرفاهية، الاسترخاء، والمغامرة، مبرزةً جمال الطبيعة المغربية الساحلية وتعكس التزام المنتجع بتوفير تجارب استثنائية.
ويقع المنتجع على امتداد شاطئ ساحر بطول 7 كيلومترات بمحاذاة المحيط الأطلسي، ويُعد وجهة تجمع بين التراث المغربي الغني والمرافق العصرية الفاخرة. يضم المنتجع غرفاً وأجنحة مصممة بأناقة تناسب العائلات والمجموعات، إلى جانب مجموعة واسعة من المطاعم، منتجع صحي مميز، ملعب غولف عالمي، والعديد من الأنشطة الترفيهية والرياضية.
وأكّد جاك كلوديل، المدير العام لمنتجع مازاغان، أن المنتجع يسعى دائماً لتقديم تجارب مصممة بعناية تتناسب مع مختلف تطلعات الزوار. وقال: "نحن في مازاغان نلتزم بتقديم تجارب استثنائية تُمكن الضيوف من الاستمتاع بمغامرات جديدة أو الانغماس في أجواء من الراحة والاستجمام. فالعرض الجديد يقدم مزيجاً مثالياً من الاسترخاء، الترفيه، والأنشطة العائلية، مما يجعله الوجهة الأمثل لبدء عام جديد".
أبرز العروض والتجارب في بداية 2025
إقامة مع وجبة إفطار فاخرة للعائلات
استمتعوا بإقامة تشمل وجبة إفطار فاخرة تضم تشكيلة من المأكولات المغربية والعالمية. يوفر المنتجع إقامة مريحة تناسب شخصين بالغين وطفلين دون سن 12 عاماً، مع أنشطة تناسب جميع أفراد الأسرة والأعمار.
خصومات مميزة على الإقامة
استفيدوا من خصومات تصل إلى 20% على الإقامة، ما يُتيح للضيوف فرصة قضاء عطلة أطول واستكشاف جميع مرافق المنتجع. تتميز جميع الغرف والأجنحة بتصميم يمزج بين الفخامة المغربية والراحة العصرية، لتضمن تجربة مريحة لا تُنسى.
علاجات مريحة في المنتجع الصحي
ويقدم المنتجع الصحي المميز خصومات تصل إلى 20% على جلسات العناية، بما في ذلك جلسات التدليك والعلاجات المستوحاة من التقاليد المغربية باستخدام المكونات الطبيعية. فهو يُعد واحة من الهدوء توفر للضيوف تجربة استرخاء متكاملة.
أنشطة مليئة بالإثارة لعشاق المغامرة
ويمكن للضيوف الاستمتاع بخصومات تصل إلى 10% على الأنشطة الترفيهية مثل ركوب الخيل، قيادة الدراجات الرباعية، الانزلاق بالحبال، ولعبة البينتبول، مما يضمن مغامرات حماسية تناسب الأفراد والمجموعات.
تجارب ترفيهية لجميع الأعمار
ويقدم المنتجع برامج وأنشطة ترفيهية للأطفال والمراهقين، بما في ذلك الترامبولين، ليزر تاج، ومساحات مخصصة للألعاب. هذه التجارب تجعل المنتجع وجهة عائلية بامتياز، تلبي احتياجات الجميع في بيئة آمنة وممتعة.
معلومات الحجز والعروض
فترة الحجز: حتى 21 فبراير 2025
فترة السفر: حتى 31 مارس 2026
الأسعار تبدأ من: 1,840 درهم مغربي
ويمثل منتجع مازاغان وجهة سياحية متكاملة تقدم مزيجاً فريداً من الضيافة المغربية والعروض الفاخرة. سواء كنت تبحث عن الاسترخاء، الاستمتاع مع العائلة، أو الانغماس في مغامرات مشوقة، فإن المنتجع يُعد الخيار المثالي.
MENAFN23012025005113011630ID1109121530