رحلة جديدة لإعادة تعريف الفخامة مع إيزمي بيتش ريزيدنسز‘

(MENAFN
- Nausheen Shamsher) دبي، الإمارات العربية المتحدة – يناير 2025:
أعلنت شركة "إيليزيان" للتطوير العقاري عن إطلاق مشروعها الأول في عالم العقارات من دبي في خطوة نوعية تعكس التزام الشركة بتقديم مشاريع مبتكرة تُعيد تعريف مفهوم السكن الفاخر. وقد جرى الكشف عن المشروع خلال فعالية أقيمت في متحف المستقبل، في اختيار يعكس رؤية المؤسسين لإطلاق مشروعهم الأول من دبي، المدينة التي تمثل نموذجًا عالميًا للتطور والابتكار.
ويقع مشروع "إيزمي بيتش ريزيدنسز" في قلب الجزيرة (أ) ضمن جزر دبي، مطلاً على الواجهة البحرية، بتكلفة تقديرية تبلغ 370 مليون درهم إماراتي. وتعد "إيليزيان" من الشركات الرائدة في قطاع العقارات في دبي، وتحظى بمسيرة مهنية ناجحة وخبرة تمتد لأكثر من 18 عامًا من التميز والابتكار.
ويمثل مشروع "إيزمي بيتش ريزيدنسز"، القائم على مفهوم الرفاهية المتكاملة، انطلاقة جديدة لشركة إيليزيان، حيث يجسد رؤية مبتكرة تجمع بين خبرتها العريقة ورؤيتها المستقبلية لابتكار مجتمعات عصرية متكاملة.
كما يعكس المشروع التزام الشركة بأعلى معايير الرفاهية والكفاءة والحداثة، ما يُعزز مكانتها كمطور عقاري يساهم في تحسين جودة الحياة. ويُعد المشروع نموذجًا رائدًا في تحقيق التوازن بين الفخامة والاستدامة، ويؤكد حرص إيليزيان على توفير قيمة مستدامة للمقيمين والمستثمرين على حدٍ سواء.
وعلى مدار ما يقرب من عقدين من الزمن، نجحت إيليزيان في بناء مسيرة رائدة من التميز بفضل فهمها العميق لاتجاهات السوق واحتياجات العملاء، مما يمكنها من تقديم مشاريع تتجاوز الحدود التقليدية للفخامة. ويمثل مشروع "إيزمي بيتش ريزيدنسز" انطلاقة طموحة تجسد رؤية الشركة المستقبلية وخططها الاستراتيجية للارتقاء بمعايير المساحات المعيشية الفاخرة في دبي.
ويمتاز مشروع "إيزمي بيتش ريزيدنسز" بموقعه الاستراتيجي المتميز بالقرب من وسط دبي، ما يتيح للسكان فرصة الاستفادة الكاملة من مرافق البنية التحتية المتطورة لجزر دبي. كما يجمع المشروع بين أجواء الهدوء والإطلالات البحرية الخلابة والقرب من المرافق والمناطق الحيوية في المدينة، وهذا ما يضمن السكان توازناً مثالياً يجمع بين الراحة والاستمتاع بالحياة العصرية.
وقد حظي حفل الإعلان عن انطلاق المشروع بتغطية إعلامية واسعة، حيث أقيم في موقع استثنائي بين أبراج الإمارات، وشهد حضورًا مميزًا من أبرز الشخصيات في قطاع العقارات، إضافةً للوسطاء العقاريين والشركاء ووسائل الإعلام.
وأكد السيد مسعود نصيب، الشريك المؤسس لشركة إيليزيان للتطوير العقاري، أن مشروع إيزمي بيتش ريزيدنسز يمثل علامة فارقة تعكس خبرات الشركة العريقة ورؤيتها الطموحة. وأضاف: "نهدف من خلال هذا المشروع إلى إنشاء مجتمعات تضع رفاهية السكان في مقدمة أولوياتها، مع التركيز على تقديم تجارب معيشية مستدامة تضيف قيمة ملموسة إلى المجتمع وتعزز جودة الحياة."
وفي إطار شراكتها الاستراتيجية مع العلامة العالمية المرموقة "كونواي آند بارتنرز"، أطلقت شركة "إيليزيان للتطوير" هوية مبتكرة لذراعها العقاري، لتعكس مفهوم "التصميم من أجل الرفاهية."
وفي هذا السياق، أكد السيد نعمان محمود، الشريك المؤسس لشركة إيليزيان، أن الرفاهية باتت تمثل عنصراً جوهرياً في رؤية الشركة، نظراً للطلب المتزايد من العملاء على أسلوب حياة شامل وصحي. وأوضح أن هذا التوجه يلبي احتياجات السوق ويُترجم عملياً من خلال دمج مفهوم الرفاهية بشكل متكامل في كافة جوانب عمل الشركة، كالهندسة المعمارية وتصميم المشاريع التي تنفذها.
وأشار نعمان إلى أن دبي جعلت الرفاهية أولوية وطنية، وهو ما يتجلى في مشاريعها الكبرى، مثل الحدائق العامة ومسارات الدراجات والشواطئ والمساحات المفتوحة. وأضاف أن إيليزيان قامت بمواءمة استراتيجيتها مع خطة دبي الحضرية 2040، بهدف إدماج مفهوم الرفاهية في جميع جوانب التطوير العقاري.
وتتجسد هذه الرؤية بوضوح في التصميم الدقيق الذي يميز مشروع "إيزمي بيتش ريزيدنسز"، والذي يمتد على مساحة بناء تبلغ 266,000 قدم مربع، ويضم 109 وحدات سكنية تتنوع بين غرفة واحدة إلى ثلاث غرف، بالإضافة إلى 23,000 قدم مربع من مرافق الراحة المصممة بعناية لتلبية احتياجات السكان.
وتتميز كل وحدة سكنية بتصاميم داخلية مميزة تمنح الشعور بالهدوء والرفاهية، واستخدام تشطيبات طبيعية مثل اللمسات الخشبية وحجر الترافنتين، وهو ما يتكامل بتناغم مع الأجواء البحرية الهادئة. كما تم تصميم المساحات الداخلية بعناية فائقة، لتشمل مطابخ ذات طراز رفيع، ومرافق خاصة للضيوف، ومساحات مخصصة للغسيل، مدعومة بأحدث أنظمة المنازل الذكية التي توفر كفاءة عملية وراحة استثنائية.
أما الشرفات، فتوفر مزيجًا فريدًا من الخصوصية والإطلالات الخلابة، لتتيح للسكان الاستمتاع بملاذ مريح يجمع بين الاسترخاء والتواصل مع الطبيعة في بيئة تعكس مفهوم الرفاهية بكل تفاصيلها.
وتمثل الرفاهية العنصر الجوهري في مشروع "إيزمي بيتش ريزيدنسز"، حيث يقدم لقاطنيه مجموعة من المرافق الحصرية المصممة خصيصاً لتقدم نمط حياة شامل ومتوازن. تشمل هذه المرافق مناطق علاج مائي متكاملة تحتوي على غرف ساونا وبرك مياه باردة، إلى جانب مسبح على سطح المشروع بطول 25 مترًا، مزود بخاصية ركوب الدراجات المائية، بهدف تحسين جودة الحياة اليومية وتعزيز الصحة البدنية.
كما يوفر المشروع مسابح عائلية مجهزة بكبائن خاصة بجانب المسبح، ونوادي لياقة بدنية متطورة، ومساحات خارجية مخصصة لتدريبات الكروس فيت. بالإضافة إلى ذلك، يتميز المشروع بأنظمة تنقية المياه المتقدمة، في خطوة تؤكد التزام شركة "إيليزيان للتطوير العقاري" بتوفير بيئة معيشية صحية ومتطورة، تُلبي أعلى معايير الرفاهية والراحة.
يتميز مشروع "إيزمي بيتش ريزيدنسز" بموقعه الاستراتيجي الفريد في جزر دبي، مما يتيح له إمكانية الاستفادة من خطط تطوير شبكة الطرق التي أطلقتها حكومة دبي من جهة ويعزز من جاذبيته ويوفر للسكان آفاقًا مستقبلية نابضة بالحياة من جهة أخرى.
ويمثل المشروع الخطوة الأولى لـــ"إيليزيان للتطوير العقاري" في رحلتها الطموحة في قطاع العقارات، حيث تخطط الشركة لإطلاق مشاريع جديدة بقيمة مليار درهم في عام 2025. ويمكن للعملاء المهتمين زيارة مركز المبيعات الخاص بالشركة، الواقع في شارع الشيخ زايد، حيث يمكنهم الاطلاع على مختلف المواد والتشطيبات الفاخرة التي تميز مشاريع "إيليزيان.
ويشكل مشروع "إيزمي بيتش ريزيدنسز" خطوة نوعية تعزز مكانة "إيليزيان للتطوير العقاري" كشركة رائدة في قطاع العقارات، ذات رؤية مستقبلية تسعى لإعادة تعريف مفهوم الفخامة وابتكار أنماط حياة مجتمعية جديدة. ومن خلال المزج بين الرفاهية، التصميم العصري، والكفاءة العملية، تلتزم الشركة بتقديم مشاريع تسهم في تحقيق الرؤية الطموحة للمدينة وتوفير قيمة طويلة الأمد للمجتمع.
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