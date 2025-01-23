الفائض التجاري للكويت مع اليابان يتراجع 3ر30 بالمئة في ديسمبر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
طوكيو - 23 - 1 (كونا) -- أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الخميس تراجع الفائض التجاري للكويت مع اليابان بنسبة 3ر30 في المئة في ديسمبر الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 7ر69 مليار ين (424 مليون دولار) في رابع انخفاض على التوالي خلال أربعة شهور متأثرا بتباطؤ الصادرات.
وذكرت وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي أن فائض الكويت التجاري مع اليابان لا يزال إيجابيا رغم ذلك منذ 16 عاما و11 شهرا بفضل ارتفاع قيمة صادراتها مقارنة بالواردات منها.
وأوضحت أن إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان انخفض بنسبة 18 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 7ر100 مليار ين ياباني (622 مليون دولار) للشهر الرابع على التوالي فيما ارتفعت الواردات من اليابان بنسبة 3ر35 في المئة لتصل إلى 31 مليار ين (186 مليون دولار) في أول ارتفاع خلال شهرين.
وتراجع الفائض التجاري لمنطقة الشرق الأوسط مع اليابان بنسبة 20 في المئة ليصل إلى 8ر790 مليار ين (5 مليارات دولار) بديسمبر الماضي متأثرا بتراجع الصادرات المتجهة من المنطقة إلى اليابان بنسبة 2ر7 في المئة عن العام السابق.
ووفق التقرير انخفضت واردات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي شكلت 1ر95 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان بنسبة 7ر8 في المئة بينما ارتفع إجمالي واردات المنطقة من اليابان بنسبة 2ر28 في المئة بفضل الطلب القوي على السيارات والآلات والفولاذ.
وأظهر التقرير تسجيل الاقتصاد الياباني - ثالث أكبر اقتصاد في العالم - فائضا تجاريا عالميا بلغ 9ر130 مليار ين (815 مليون دولار) في ديسمبر الماضي وذلك للمرة الأولى منذ ستة شهور.
ونمت الصادرات وفقا للتقرير بنسبة 8ر2 في المئة عن العام السابق بسبب المبيعات القوية لمعدات إنتاج أشباه الموصلات والمعادن غير الحديدية ومنتجات الأغذية وزادت الواردات أيضا بنسبة 8ر1 في المئة.
ولا تزال الصين أكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة. (النهاية)
م ك / ف س
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