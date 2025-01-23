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الفائض التجاري للكويت مع اليابان يتراجع 3ر30 بالمئة في ديسمبر

1/23/2025 4:27:50 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 23 - 1 (كونا) -- أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الخميس تراجع الفائض التجاري للكويت مع اليابان بنسبة 3ر30 في المئة في ديسمبر الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 7ر69 مليار ين (424 مليون دولار) في رابع انخفاض على التوالي خلال أربعة شهور متأثرا بتباطؤ الصادرات.
وذكرت وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي أن فائض الكويت التجاري مع اليابان لا يزال إيجابيا رغم ذلك منذ 16 عاما و11 شهرا بفضل ارتفاع قيمة صادراتها مقارنة بالواردات منها.
وأوضحت أن إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان انخفض بنسبة 18 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 7ر100 مليار ين ياباني (622 مليون دولار) للشهر الرابع على التوالي فيما ارتفعت الواردات من اليابان بنسبة 3ر35 في المئة لتصل إلى 31 مليار ين (186 مليون دولار) في أول ارتفاع خلال شهرين.
وتراجع الفائض التجاري لمنطقة الشرق الأوسط مع اليابان بنسبة 20 في المئة ليصل إلى 8ر790 مليار ين (5 مليارات دولار) بديسمبر الماضي متأثرا بتراجع الصادرات المتجهة من المنطقة إلى اليابان بنسبة 2ر7 في المئة عن العام السابق.
ووفق التقرير انخفضت واردات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي شكلت 1ر95 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان بنسبة 7ر8 في المئة بينما ارتفع إجمالي واردات المنطقة من اليابان بنسبة 2ر28 في المئة بفضل الطلب القوي على السيارات والآلات والفولاذ.
وأظهر التقرير تسجيل الاقتصاد الياباني - ثالث أكبر اقتصاد في العالم - فائضا تجاريا عالميا بلغ 9ر130 مليار ين (815 مليون دولار) في ديسمبر الماضي وذلك للمرة الأولى منذ ستة شهور.
ونمت الصادرات وفقا للتقرير بنسبة 8ر2 في المئة عن العام السابق بسبب المبيعات القوية لمعدات إنتاج أشباه الموصلات والمعادن غير الحديدية ومنتجات الأغذية وزادت الواردات أيضا بنسبة 8ر1 في المئة.
ولا تزال الصين أكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة. (النهاية)

م ك / ف س


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