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استشهاد شابين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي غرب (جنين)

1/23/2025 4:27:50 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 23 - 1 (كونا) -- أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية صباح اليوم الخميس استشهاد شابين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تقوم بعملية عسكرية واسعة في مدينة (جنين) لليوم الثالث على التوالي.
وذكرت الهيئة في بيان صحفي أنها أبلغت وزارة الصحة باستشهاد الشابين قتيبة شلبي (30 عاما) ومحمد نزال (25 عاما) برصاص الاحتلال في قرية (برقين) غرب (جنين) مساء أمس الأربعاء وأن الاحتلال احتجز الجثمانين.
وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن قوات الاحتلال حاصرت مساء أمس منزلا في (برقين) مطلقة الرصاص والقذائف نحوه.
وزعمت القناة 12 التابعة للاحتلال الإسرائيلي أن وحدات خاصة من جهاز الأمن العام (الشاباك) تمكنت من الوصول واغتيال منفذي العملية التي وقعت بالقرب من قرية (الفندق) قبل أسبوعين وأدت لقتل ثلاثة مستوطنين وإصابة آخرين.
وأضافت أن عملية الاغتيال تمت بعد محاصرة منزل في (برقين) وخلال العملية أصيب جندي من قوات الاحتلال بجروح طفيفة نقل على إثرها لتلقي العلاج.
وتواصل قوات الاحتلال العملية العسكرية التي بدأتها في (جنين) 21 يناير الحالي وأدت حتى الآن الى استشهاد 12 شابا وإصابة العشرات.
وقال شهود عيان ل(كونا) إن قوات الاحتلال أجبرت عددا من العائلات على مغادرة مخيم (جنين) مضيفين أن الجنود ينتشرون في أحيائه وعلى أسطح المباني.
وتستمر قوات الاحتلال بفرض حصار خانق على الضفة الغربية عبر مئات الحواجز والبوابات الحديدية المنصوبة على مداخل المدن والبلدات ما أعاق تنقل المواطنين بين المدن والقرى وحرم الطلبة من الوصول إلى مدارسهم وجامعاتهم والموظفين إلى أماكن عملهم.
وكانت قوات الاحتلال أعلنت الأسبوع الماضي أنه "في إطار الاتفاق والاستعدادات لإطلاق سراح الأسرى وبعد قرارات المستوى السياسي في منطقة الضفة الغربية سيتم تعزيز القوات القتالية في الدفاع والهجوم". (النهاية)

ن ق / ف د س


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