استشهاد شابين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي غرب (جنين)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
رام الله - 23 - 1 (كونا) -- أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية صباح اليوم الخميس استشهاد شابين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تقوم بعملية عسكرية واسعة في مدينة (جنين) لليوم الثالث على التوالي.
وذكرت الهيئة في بيان صحفي أنها أبلغت وزارة الصحة باستشهاد الشابين قتيبة شلبي (30 عاما) ومحمد نزال (25 عاما) برصاص الاحتلال في قرية (برقين) غرب (جنين) مساء أمس الأربعاء وأن الاحتلال احتجز الجثمانين.
وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن قوات الاحتلال حاصرت مساء أمس منزلا في (برقين) مطلقة الرصاص والقذائف نحوه.
وزعمت القناة 12 التابعة للاحتلال الإسرائيلي أن وحدات خاصة من جهاز الأمن العام (الشاباك) تمكنت من الوصول واغتيال منفذي العملية التي وقعت بالقرب من قرية (الفندق) قبل أسبوعين وأدت لقتل ثلاثة مستوطنين وإصابة آخرين.
وأضافت أن عملية الاغتيال تمت بعد محاصرة منزل في (برقين) وخلال العملية أصيب جندي من قوات الاحتلال بجروح طفيفة نقل على إثرها لتلقي العلاج.
وتواصل قوات الاحتلال العملية العسكرية التي بدأتها في (جنين) 21 يناير الحالي وأدت حتى الآن الى استشهاد 12 شابا وإصابة العشرات.
وقال شهود عيان ل(كونا) إن قوات الاحتلال أجبرت عددا من العائلات على مغادرة مخيم (جنين) مضيفين أن الجنود ينتشرون في أحيائه وعلى أسطح المباني.
وتستمر قوات الاحتلال بفرض حصار خانق على الضفة الغربية عبر مئات الحواجز والبوابات الحديدية المنصوبة على مداخل المدن والبلدات ما أعاق تنقل المواطنين بين المدن والقرى وحرم الطلبة من الوصول إلى مدارسهم وجامعاتهم والموظفين إلى أماكن عملهم.
وكانت قوات الاحتلال أعلنت الأسبوع الماضي أنه "في إطار الاتفاق والاستعدادات لإطلاق سراح الأسرى وبعد قرارات المستوى السياسي في منطقة الضفة الغربية سيتم تعزيز القوات القتالية في الدفاع والهجوم". (النهاية)
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