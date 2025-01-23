الخطوط الجوية التركية تستأنف رحلاتها الى دمشق بعد توقف دام 13 عاما

الخطوط الجوية التركية تستأنف رحلاتها الى دمشق بعد توقف دام 13 عاما
التاريخ
1/23/2025 4:27:50 AM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
اسطنبول - 23 - 1 (كونا) -- استأنفت الخطوط الجوية التركية صباح اليوم الخميس رحلاتها من مطار اسطنبول الى العاصمة السورية دمشق بعد توقف دام 13 عاما.
وذكرت وكالة (الاناضول) التركية ان طائرة تابعة للخطوط التركية انطلقت صباحا من مطار اسطنبول في اطار الرحلة الاولى والتي تحمل رقم (TK846) وعلى متنها 349 مسافرا متجهة الى مطار دمشق الدولي. (النهاية)
ط ا / ن ع ع
MENAFN23012025000071011013ID1109121022
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