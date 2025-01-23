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وزير الصحة: الكويت على أعتاب تطوير برامج جديدة تشمل زراعة الكبد والقلب والرئة والبنكرياس

1/23/2025 4:27:50 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 23 – 1 (كونا) –- قال وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي إن الكويت على أعتاب تطوير برامج جديدة تشمل زراعة الكبد والقلب والبنكرياس ونعمل حاليا على إطلاق برنامج زراعة الرئة فيما تواصل الوزارة تقديم الدعم الكامل للبرامج الطموحة بعد النجاحات التي حققتها بمجال زراعة الأعضاء مثل برامج زراعة الخلايا الجذعية والبنكرياس.
وأضاف الوزير العوضي في كلمته الافتتاحية للمؤتمر الخليجي الرابع لأمراض وزراعة الكلى اليوم الخميس أن برنامج زراعة الكلى الوطني تمكن من تحقيق إنجاز قياسي خلال العام 2024 بزراعة 149 كلية بنجاح وبنسبة نجاح تجاوزت 96 في المئة.
وأوضح أن العام الماضي شهد أيضا افتتاح مركز الكويت لأمراض وزراعة الكلى في منطقة الصباح بسعة 80 سريرا وتم تجهيزه بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية ويضم نخبة من الكوادر الطبية المتميزة وعلاوة على ذلك تم تدشين قسم زراعة الأعضاء في مستشفى جابر الأحمد مارس الماضي والذي أحدث نقلة نوعية.
وذكر أنه تم أيضا إطلاق البرنامج الوطني لزراعة الكلى بالتبادل بين الأسر في مبادرة رائدة تمثل خطوة نوعية تهدف إلى تحسين فرص المرضى المحتاجين لزراعة الكلى من خلال توسيع دائرة المتبرعين مما يعزز فرص نجاح العمليات ويخفف معاناة المرضى.
من جانبه قال رئيس قسم أمراض الكلى في مركز الكويت لأمراض الكلى ورئيس الجمعية الكويتية لزراعة الأعضاء رئيس المؤتمر الدكتور تركي العتيبي في كلمته إن هذا المؤتمر يشكل تجمعا طبيا متميزا يهدف إلى تعزيز التعاون وتطوير الرعاية الصحية في مجال أمراض وزراعة الكلى ويتناول إحدى أكثر القضايا الصحية أهمية على المستوى العالمي أي أمراض الكلى.
وأوضح العتيبي أن أمراض الكلى تشكل تحديا صحيا عالميا حيث تصيب نحو 10 في المئة من سكان العالم وهناك ملايين الأشخاص يعانون من الفشل الكلوي سنويا بسبب غياب القدرة على توفير العلاج المناسب وهذا التحدي يتفاقم في الدول النامية مع النقص الكبير في أجهزة الغسيل الكلوي وارتفاع تكاليف العلاج التي ترهق ميزانيات وزارات الصحة.
من ناحيته قال رئيس وحدة الكلى في مستشفى جابر رئيس الرابطة الكويتية لأمراض الكلى الدكتور أنس اليوسف في كلمته إن أعداد مرضى الكلى في ازدياد خصوصا مرض قصور الكلى المزمن حيث إن الأغلبية العظمى من المرضى لا يعلمون أنهم مصابون.
وأشار اليوسف إلى أنه من المتوقع حسب الإحصاءات العالمية أن تحتل أمراض الكلى المرتبة الخامسة في ترتيب أسباب الوفيات في العالم بحلول العام 2040 مما يستدعي دق ناقوس الخطر ويحملنا كأطباء خصوصا والمجتمع الطبي عموما مسؤولية بذل أقصى الجهود للتقليل من هذه النسب. (النهاية)

م ر ف


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