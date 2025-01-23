الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية تدشن مشروع العيادات المتنقلة في اليمن لعلاج 4500 مريض

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 23 - 1 (كونا) -- دشنت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية مشروع العيادات الطبية المتنقلة تحت شعار (الكويت بجانبكم) بتنفيذ من مؤسسة (نداء) للتنمية والتطوير في مديرية الوضيع بمحافظة أبين لعلاج 4500 مريض وبتكلفة تقدر بـ 25ر77 ألف دولار.
وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الخميس إن المشروع يشتمل على تقديم الأدوية والمستلزمات الطبية المجانية للمرضى الفقراء والنساء الحوامل والمرضعات والأطفال بمنطقتي عزان ولبو امركد ويأتي ذلك ضمن رؤية الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية في تقديم الدعم للمحتاجين والأشد فقرا في اليمن.
وأوضحت أن المشروع تقدر تكلفة تنفيذه بــ 25ر77 ألف دولار وسيتم إنفاقها على مدار ثلاثة أشهر بما يركز على صحة الإنسان والتنمية مبينا أن أهمية المشروع تأتي في وقت تتدهور الأوضاع الصحية في المديرية ومحافظة أبين ككل وسط تراجع دعم المنظمات وشح الموارد بالنسبة للمستفيدين.
يذكر أن المشروع يستهدف ثلاث محافظات حيث يعمل في مدن أبين ولحج والحديدة ويتوقع أن يستفيد منه حوالي 4500 من ساكني المناطق المستهدفة والمناطق المجاورة لها. (النهاية)
س ل م
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