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الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية تدشن مشروع العيادات المتنقلة في اليمن لعلاج 4500 مريض

1/23/2025 4:27:49 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 23 - 1 (كونا) -- دشنت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية مشروع العيادات الطبية المتنقلة تحت شعار (الكويت بجانبكم) بتنفيذ من مؤسسة (نداء) للتنمية والتطوير في مديرية الوضيع بمحافظة أبين لعلاج 4500 مريض وبتكلفة تقدر بـ 25ر77 ألف دولار.
وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الخميس إن المشروع يشتمل على تقديم الأدوية والمستلزمات الطبية المجانية للمرضى الفقراء والنساء الحوامل والمرضعات والأطفال بمنطقتي عزان ولبو امركد ويأتي ذلك ضمن رؤية الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية في تقديم الدعم للمحتاجين والأشد فقرا في اليمن.
وأوضحت أن المشروع تقدر تكلفة تنفيذه بــ 25ر77 ألف دولار وسيتم إنفاقها على مدار ثلاثة أشهر بما يركز على صحة الإنسان والتنمية مبينا أن أهمية المشروع تأتي في وقت تتدهور الأوضاع الصحية في المديرية ومحافظة أبين ككل وسط تراجع دعم المنظمات وشح الموارد بالنسبة للمستفيدين.
يذكر أن المشروع يستهدف ثلاث محافظات حيث يعمل في مدن أبين ولحج والحديدة ويتوقع أن يستفيد منه حوالي 4500 من ساكني المناطق المستهدفة والمناطق المجاورة لها. (النهاية)

س ل م


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