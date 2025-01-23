رابطة العالم الإسلامي تدين بشدة هجوم الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
جدة - 23 - 1 (كونا) -- دانت رابطة العالم الإسلامي بأشد العبارات اليوم الخميس الهجوم الذي شنته قوات حكومة الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.
وندد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد العيسى في بيان صحفي بهذا الانتهاك الخطير الذي يضاف إلى سلسلة الانتهاكات الجسيمة والمتواصلة لكل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.
وأشار إلى ما تشكله هذه الانتهاكات من تهديد بمزيد من الخسائر في صفوف المدنيين الأبرياء وتقويض فرص السلام والاستقرار في المنطقة.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الثالث على التوالي مخلفا حتى الآن 12 شهيدا فضلا عما سببه من دمار هائل في البنية التحتية. (النهاية)
ف ن / ل ف
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