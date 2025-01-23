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رابطة العالم الإسلامي تدين بشدة هجوم الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين

1/23/2025 4:27:49 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 23 - 1 (كونا) -- دانت رابطة العالم الإسلامي بأشد العبارات اليوم الخميس الهجوم الذي شنته قوات حكومة الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.
وندد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد العيسى في بيان صحفي بهذا الانتهاك الخطير الذي يضاف إلى سلسلة الانتهاكات الجسيمة والمتواصلة لكل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.
وأشار إلى ما تشكله هذه الانتهاكات من تهديد بمزيد من الخسائر في صفوف المدنيين الأبرياء وتقويض فرص السلام والاستقرار في المنطقة.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الثالث على التوالي مخلفا حتى الآن 12 شهيدا فضلا عما سببه من دمار هائل في البنية التحتية. (النهاية)

ف ن / ل ف


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