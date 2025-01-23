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سمو أمير البلاد يعزي رئيس منغوليا بوفاة الرئيس الأسبق بونسالما

1/23/2025 4:27:49 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 23 - 1 (كونا) -- بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس أوخنا خوريلسوخ رئيس منغوليا الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة رئيس منغوليا الأسبق فخامة أوتشيربات بونسالما راجيا سموه رعاه الله لأسرته وذويه جميل الصبر. (النهاية)

ل ف


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