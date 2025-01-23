سمو أمير البلاد يعزي رئيس منغوليا بوفاة الرئيس الأسبق بونسالما

سمو أمير البلاد يعزي رئيس منغوليا بوفاة الرئيس الأسبق بونسالما
التاريخ
1/23/2025 4:27:49 AM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 23 - 1 (كونا) -- بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس أوخنا خوريلسوخ رئيس منغوليا الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة رئيس منغوليا الأسبق فخامة أوتشيربات بونسالما راجيا سموه رعاه الله لأسرته وذويه جميل الصبر. (النهاية)
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