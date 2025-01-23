أسعار النفط تتراجع عالميا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
انخفضت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، لتواصل خسائرها، وسط حالة الترقب بشأن كيفية تأثير الرسوم الجمركية التي يقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الطاقة.
وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتًا، بما يعادل 0.3 بالمئة، إلى 78.79 دولار للبرميل.
وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي، 18 سنتًا أو 0.2 بالمئة، إلى 75.26 دولار.
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