أسعار النفط تتراجع عالميا

انخفضت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، لتواصل خسائرها، وسط حالة الترقب بشأن كيفية تأثير الرسوم الجمركية التي يقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الطاقة.



وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتًا، بما يعادل 0.3 بالمئة، إلى 78.79 دولار للبرميل.



وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي، 18 سنتًا أو 0.2 بالمئة، إلى 75.26 دولار.

