طلبة هندسة العمارة في جامعة البترا ينجزون تصاميم إعادة تأهيل تلال الفوسفات ضمن المبادرات الملكية

قدم طلبة قسم هندسة العمارة في كلية العمارة والتصميم في البترا تصاميم لإعادة تأهيل تلال الفوسفات، أحد المبادرات الملكية الخاصة، بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية وبلدية الرصيفة.

وشارك ممثلون عن المؤسسات الرسمية والخبراء الأكاديميين في مناقشات التحكيم النهائية للتصاميم في الحرم الجامعي.



أعد طلبة المرحلتين الرابعة والخامسة تصاميم شملت مقترحات لتطوير الموقع ليصبح مساحة مجتمعية متعددة الاستخدامات تمتد على مساحة مئة وخمسين دونمًا ضمت ساحات عامة، ومدرجات، وملاعب، وأكشاك، ومرافق ترفيهية تخدم أهالي المنطقة.



أشرف على العمل الدكتورة هدير مرزه، والدكتورة سلام مرعي، والمهندسة بتول القرارعة.

حضر المناقشة الأمين العام لوزارة الإدارة المحلية للشؤون الفنية المهندس وجدي الضلاعين، وممثلون عن الوزارة، وشركة مناجم الفوسفات الأردنية، وبلدية الرصيفة، إضافة إلى متخصصين في التصميم العمراني.

أشاد المشاركون بمستوى الإبداع والدقة التي أظهرها الطلبة في تحليل الموقع، وتقديم الحلول التصميمية التي تلبي احتياجات المجتمع المحلي وتنسجم مع رؤية التنمية المستدامة.