طلبة هندسة العمارة في جامعة البترا ينجزون تصاميم إعادة تأهيل تلال الفوسفات ضمن المبادرات الملكية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قدم طلبة قسم هندسة العمارة في كلية العمارة والتصميم في جامعة البترا تصاميم لإعادة تأهيل تلال الفوسفات، أحد مشاريع المبادرات الملكية الخاصة، بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية وبلدية الرصيفة.
وشارك ممثلون عن المؤسسات الرسمية والخبراء الأكاديميين في مناقشات التحكيم النهائية للتصاميم في الحرم الجامعي.
أعد طلبة المرحلتين الرابعة والخامسة تصاميم شملت مقترحات لتطوير الموقع ليصبح مساحة مجتمعية متعددة الاستخدامات تمتد على مساحة مئة وخمسين دونمًا ضمت ساحات عامة، ومدرجات، وملاعب، وأكشاك، ومرافق ترفيهية تخدم أهالي المنطقة.
أشرف على العمل الدكتورة هدير مرزه، والدكتورة سلام مرعي، والمهندسة بتول القرارعة.
حضر المناقشة الأمين العام لوزارة الإدارة المحلية للشؤون الفنية المهندس وجدي الضلاعين، وممثلون عن الوزارة، وشركة مناجم الفوسفات الأردنية، وبلدية الرصيفة، إضافة إلى متخصصين في التصميم العمراني.
أشاد المشاركون بمستوى الإبداع والدقة التي أظهرها الطلبة في تحليل الموقع، وتقديم الحلول التصميمية التي تلبي احتياجات المجتمع المحلي وتنسجم مع رؤية التنمية المستدامة.
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