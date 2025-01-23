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البنك الدولي يصرف 500 مليون دولار لدعم التعافي الاقتصادي في الأردن

1/23/2025 4:25:48 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أشار البنك الدولي إلى تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ برنامج الاستثمارات الشاملة والشفافة والمراعية للمناخ الذي يدعم التعافي الاقتصادي في الأردن، إذ أحرز البرنامج نتائج إيجابية في مجالات رئيسية عدة، لا سيما في المشتريات الخضراء، وتيسير الاستثمار، وإصدار السندات السيادية الخضراء، بالإضافة إلى تعزيز فرص العمل للنساء في قطاع السياحة، وتحسين إدارة الاستثمارات العامة.
ووفق لتقرير البنك الدولي، بلغ معدل صرف البرنامج 55.6%، متجاوزًا الجدول الزمني المحدد للصرف عند احتساب الدفعة المقدمة، إذ جرى صرف 500 مليون دولار من إجمالي التمويل البالغ 900 مليون دولار، مما يعكس وتيرة تنفيذ مرضية إلى حد كبير.

وشهدت الأشهر الستة الماضية تحقيق نتائج بارزة في مجالات عدة، إذ تم اعتماد الإطار السياسي للمشتريات الخضراء، مما يعزز التوجه نحو الاستثمارات الصديقة للبيئة، كما تم تشغيل الخدمات الإلكترونية للمستثمرين، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات.

وفي سياق تعزيز التمويل المستدام، يجري التحضير لإصدار سند سيادي أخضر بعد اعتماد الإطار التمويلي الخاص به، لدعم الاستثمارات البيئية. وفي قطاع السياحة، تم تدريب ما يقارب 800 امرأة في مختلف المهن، مما يسهم في تعزيز مشاركتهن الاقتصادية، وفق التقرير الذي ترجمته "المملكة".

أما على صعيد إدارة الاستثمار العام، جرت مراجعة إدارة المشاريع الرأسمالية مع تحديد فرص لتحسينها، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد. وبالتوازي مع ذلك، جرى تحديد المشاريع ذات الأولوية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي (EMV) في الإنفاق الرأسمالي لضمان تحقيق التنمية المستدامة.

ويعكس التقدم المحقق حتى الآن وتيرة تنفيذ مرضية، مع استمرار الجهود لتعزيز الأثر الإيجابي للبرنامج وتحقيق أهدافه الطموحة لدعم الاقتصاد الأردني وتحفيز الاستثمارات المستدامة.

ويعتبر برنامج الاستثمارات الشاملة والشفافة والمراعية للمناخ أداة رئيسية في تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي في الأردن، حيث يهدف إلى تحفيز الاستثمارات العامة والخاصة، خاصة تلك التي تراعي الاعتبارات المناخية، وتعزيز الشفافية من خلال صنع السياسات المستندة إلى الأدلة، وتحسين جودة الخدمات العامة والبيانات الإحصائية. كما يسهم البرنامج في دعم القطاعات التي تأثرت بجائحة كوفيد-19، مثل السياحة، إلى جانب مساعدة الحكومة الأردنية على مواصلة دورها الريادي في العمل المناخي، من خلال تطوير أطر السياسات والحوكمة لتسهيل الوصول إلى التمويل المناخي، بما في ذلك أسواق الكربون الدولية.

وافق البنك الدولي، في 10 حزيران 2021، على تمويل البرنامج بهدف تعزيز الاستثمارات وتحقيق تعافٍ أخضر وشامل من تداعيات الجائحة، كما حصل البرنامج على تمويل إضافي بقيمة 250 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لمساعدة الأردن في معالجة الفقر.

وفي 17 نيسان 2023، وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على تمويل إضافي بقيمة 400 مليون دولار لدعم البرنامج، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات العامة والخاصة المستجيبة للمناخ، وخلق فرص عمل، خاصة للنساء، وتحسين فعالية العمل الحكومي من خلال السياسات القائمة على المشاركة والبيانات.

من المتوقع أن يستكمل البرنامج ويحقق أهدافه بالكامل بحلول 30 حزيران 2028، حيث سيواصل التركيز على تحفيز الاستثمارات وتعزيز الاستدامة البيئية والشفافية المالية، مما يعزز دور الأردن في الاقتصاد الأخضر ويضعه في موقع متقدم على مستوى المنطقة في مجال العمل المناخي.-(المملكة)

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